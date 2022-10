Vijf jaar na overlijden Eberhard van der Laan: "Ik denk dat mensen altijd aan hem zullen denken"

Oud-burgemeester Eberhard van der Laan zou vandaag 67 zijn geworden. Vijf jaar geleden overleed hij, maar ook nu nog denken veel Amsterdammers met een goed gevoel aan hem terug. Op verschillende plekken in de stad is hij nog terug te zien: "Als ik hier langsloop, denk ik vaak aan wie hij was."

"Een goede burgemeester die tussen de mensen stond, niet erboven." Zo omschrijft een man op het Mercatorplein de oud-burgemeester. Van 2010 tot 2017 was Van der Laan burgemeester van de stad. "Ik loop nog vaak langs deze plek en dan zie je hem heel groot op die muur daar staan." Sinds 2019 is hij op het Mercatorplein op een kunstwerk te aanschouwen. "Hij was een burgemeester voor alle lagen van de stad. Hij was er niet alleen voor bijvoorbeeld mensen die wat meer verdienden", omschrijft een vrouw hem op diezelfde plek. Iets waar veel Amsterdammers over beginnen is zijn passie voor Ajax. "Ik had al een seizoenskaart toen de meesten van jullie nog naar Sesamstraat keken in je pyjamaatje", klinkt het als de burgemeester in 2012 Ajax-fans toespreekt. "Echt een Amsterdamse manier onder de mensen, zo reageerde hij erop."

Een plek in de stad Ook de jongere generatie in de stad kent Van der Laan. "Hij was een goede burgemeester die er voor de Amsterdammer was", laat een jongen weten bij het Leidseplein in de buurt. Daar is op het dak van Paradiso een beeldje van hem te zien. "Mijn moeder was er echt wel twee dagen van in de war", laat een meisje weten. "Volgens mij was hij echt een held." Burgemeester Halsema maakte vandaag bekend dat er een plek in de stad komt die de naam van Van der Laan zal dragen: "Het college wil de herinnering aan Eberhard van der Laan doorgeven aan volgende generaties."