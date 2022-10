Jaren celstraf geëist tegen Bulgaren wegens verdenking van uitbuiting prostituees

Quote

"Uit tapgesprekken met de slachtoffers volgt dat de verdachten op een denigrerende wijze met de vrouwen om gingen en dat zij met weinig eerbied en respect over hen spraken", zei de officier van justitie vandaag tijdens de zitting. "De vrouwen leken maar goed voor één doel. Terwijl de vrouwen hard aan het werk waren en zware dagen en nachten hadden, gaven de verdachten het geld uit en genoten van een zorgeloos leven."

Zitting uitgesteld

De beide verdachten werden in september 2016 aangehouden in een internationaal onderzoek in onder meer België en Bulgarije naar mensenhandel. Volgens het OM hebben ze de vrouwen op de Wallen tussen 2010 en 2016 uitgebuit. De rechtszaak zou twee jaar geleden al hebben moeten plaatsvinden, maar die zitting ging toen niet door vanwege het coronavirus.

De rechtbank doet op 28 oktober uitspraak.