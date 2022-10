Noord-Hollandse boeren reageren op stikstofadvies van Remkes

Het advies van Johan Remkes werd vanmiddag aandachtig bekeken door Noord-Hollandse boeren. Remkes adviseert onder meer dat het kabinet moet zorgen dat 500 tot 600 grote veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar stoppen. "Er zaten goede en minder goede punten in, alleen is het de vraag wat het kabinet ermee gaat doen. Het blijven aanbevelingen hé, die zijn niet bindend", aldus melkveehoudster Ingrid de Sain uit Schellinkhout.

In het rapport adviseert Remkes het kabinet om de 500 á 600 grootste stikstofuitstoters binnen een jaar te laten stoppen met het uitstoten van stikstof. De bedoeling is dat dat zo veel mogelijk vrijwillig gebeurt, bijvoorbeeld door het veranderen van de bedrijfsvoering, maar gedwongen uitkoop wordt door Remkes niet uitgesloten.

Remkes vertelde vanmiddag ook dat de plannen die zijn aangedragen door de agrarische sector, best wel haalbaar zijn en niet zomaar van tafel geveegd worden. Melkveehouder Remco Rotteveel uit Ursem vindt dit een positief punt en hoopt vooral dat de boeren meer betrokken zullen worden in het nieuwe advies. "Het vertrouwen is natuurlijk niet met één advies herstelt. Het kabinet moet nu bewijzen wat ze met het advies gaan doen. Gaan ze daadwerkelijk de agrarische sector in hun plannen betrekken?"

Boer Ingrid denkt niet dat het uitkopen van boeren de oplossing is. Ze vindt dat er opnieuw gepraat moet worden en dat er naast de agrarische sector ook andere uitstoters, zoals Schiphol, Tata Steel en andere industrieën, aan die tafel moeten gaan zitten. "Natuurlijk wil ik meehelpen en onderdeel van de oplossing zijn. Alleen wil ik dit in goed overleg doen, samen met andere uitstoters die ook moeten reduceren. Het kabinet kijkt nu te veel alleen naar de boeren", vindt Ingrid.

Volgens Rotteveel is het namelijk heel erg belangrijk dat stad en platteland meer met elkaar verweven worden. Volgens hem is bij het kabinet nu vooral belangrijk wat er in de stad gebeurd en wordt het platteland in de kou gezet. "Wat er op het platteland gebeurd dat is bijzaak en dat merken wij hier ook. Er is geen plaatselijke kroeg of supermarkt meer. Alles verplaatst zich naar de stad."

Op de stapel

Of het nieuwe rapport van Remkes daadwerkelijk iets teweeg gaat brengen, daar heeft Rijlaarsdam nog niet alle vertrouwen in. "Remkes is gekomen om de boel een beetje te betuttelen. Dit rapport komt boven op de stapel met de andere rapporten. De maatregelen die de overheid passen, die gaan ze eruit halen en de rest daar horen we nooit meer wat van."

Ingrid wil graag duidelijkheid, een stip aan de horizon. "Het is nu weer even afwachten wat het kabinet met dit advies gaat doen", vertelt Ingrid. Volgens haar blijft de situatie nu nog steeds onzeker. "Ik wil gewoon ondernemen en weten waar ik aan toe ben."