Gratis APK om val te voorkomen: scholieren controleren rollators van senioren

Scholieren van het Atlantcollege in Amsterdam Buitenveldert hebben gisteren tientallen Amstelveense senioren een dienst bewezen door hun rollators te controleren. Haperende remmen, versleten banden of loszittende onderdelen: alle mankementen werden verholpen tijdens de gratis rollatorcheck in restaurant BijVredeveld.

Het is woensdagochtend een drukte van jewelste in het restaurant aan de Rembrandtweg in Amstelveen. Tientallen senioren wachten aan tafels tot hun rollator de pitstraat in mag. Zo'n keuring is geen overbodige luxe, want volgens het Kenniscentrum van Letselpreventie belandt er iedere vijf minuten een 65-plusser (met of zonder rollator) na een val op de Spoedeisende Hulp.

'Anders val ik om'

"De beugel zakt aan een kant, dus die zijn ze nu aan het vastzetten", vertelt een man die voor de rest uitermate tevreden is met zijn rollator. "Hij rijdt best goed, en ik heb 'm al een paar jaar."

Zijn rollator 'een extra paar benen' noemen, dat gaat hem te ver. "Het is een ondersteuning voor het evenwicht, en als het evenwicht wat minder wordt, moet je achter zo'n ding gaan lopen. Ik zou wel graag zonder willen, maar dat lukt niet goed. Ik heb 'm thuis ook nodig. Anders val ik om."

Techniekdocent Ron Roode van het Atlantcollege houdt een oogje in het zeil. "We doen één keer in de maand rolstoel- en rollatorservice in verzorgingshuizen, en dan repareren we alles."

