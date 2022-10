Familie verdronken Enzo (21) in speciale uitzending over herdenken

Het plotselinge verdrinken van de 21-jarige Enzo uit Sint Pancras was een grote schok voor zij familie. In een speciale aflevering over het herdenken van dierbaren spreekt NH met zijn nabestaanden. "Ik besef me nu pas hoe alert en op mijn hoede ik altijd ben geweest."

Morgen zijn er in Heiloo opnames met Joris Linssen waarin mensen in gesprek kunnen met de presentator en een kaarsje voor een dierbare kunnen opsteken. De opnames vinden plaats in Onze Lieve Vrouw Ter Nood aan de Kapellaan van 13.00 uur tot 16.00 uur.

De opnames in Heiloo worden uitgezonden op 1 november. In diezelfde aflevering gaat onze verslaggever NH Nieuws-verslaggever Carolien Hensbergen in gesprek met de nabestaanden van Enzo Spilker. De 21-jarige had epilepsie en viel na een aanval in het water, in de tuin van zijn oma.

"Ik had hem al een tijdje niet gehoord en dacht; wat raar, wat is hij nou aan het doen? Ik liep naar achter en daar lag hij", vertelde de 80-jarige vrouw destijds. Nu spreken we opnieuw met Idze en Marjolein, de ouders van Enzo.