Joyce verdeelt appels uit boomgaard onder minima: “Vanavond lekker bakje appelmoes”

Met dertien appelbomen in haar achtertuin is Joyce van der Kamp ieder najaar verzekerd van een flinke berg appels. De opbrengst is dit jaar alleen nóg groter dan normaal en ondertussen kan de Vennepse geen appelmoes meer zien. Ze verdeelt de vruchten daarom onder mensen die het financieel iets minder te besteden hebben.

"Op dit moment zijn appels niet eens het duurste product in de supermarkt, maar alles is mooi meegenomen denk ik", vertelt Joyce vandaag in haar boomgaard. "Mensen kunnen er op deze manier appelmoes of een lekkere taart van maken."

'Lekker bakje appelmoes'

Een oproep op social media leert dat veel mensen interesse hebben in een tas appels, vandaag kwamen een aantal mensen gelijk langs bij Joyce. Zo ook Justin uit Nieuw-Vennep: "Het is een mooi initiatief, ik woon samen met mijn moeder en nu hebben wij vanavond een lekker bakje appelmoes."

Producent HAK maakte deze week nog bekend dat de prijs van appelmoes door hoge energiekosten steeds duurder wordt: "Onze appelmoes is al zo'n 20 cent duurder geworden. Als de energieprijzen zo hoog blijven, moet je denken dat producten in de hele breedte 30 procent duurder worden." Bij een pot appelmoes van 1,80 euro wordt die dan al snel zo'n 2,20-2,30 euro, verteld directeur Timo Hoogeboom.

Plukken

"Ik vind het daarom heel fijn dat de mensen die langskomen zo blij zijn met de appels, daar word ik ook blij van", vertelt Joyce. Ze heeft wel een dagtaak aan het plukken van de vruchten: "Ik ben vanochtend de hele tijd bezig geweest met appelbomen in de voortuin en ben ik dus nog niet begonnen met de achtertuin."