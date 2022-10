Amsterdam NL V Krijgt Zuidoost een 'Bijlmerdijk' tegen de stijgende zeespiegel?

In de buurt van metrostation Ganzenhoef in Zuidoost staat sinds kort een bijzonder bord. 'Hier werkt Amsterdam aan de bouw van de Bijlmerdijk, om het oprukkende water tegen te houden', staat erop. Wie er langsloopt, schrikt er wellicht van, maar de oplettende voorbijganger kan zien dat het een nepbord is. "Mensen moeten eerst schrikken voordat ze de consequenties van hun gedrag inzien."

Het bord is onderdeel van de kunstroute 'Klimaat op Straat' van het klimaatmuseum. De route bestaat uit zes kunstwerken met een onderliggende boodschap. En dit bord over de zogenaamde Bijlmerdijk, is wel een opvallende. Straatkunstenaar Tycho hoopt dat mensen gaan nadenken over de gevolgen van klimaatverandering. "Ik wil niet per se dat ze schrikken, maar wel dat mensen denken: wow, komt het water al zo dichtbij?" Ook hoopt hij dat mensen inzien dat er iets moet gebeuren. "Anders zou er echt zo'n lelijke betonnen bak in je achtertuin komen te staan. Zo'n grasveldje waar je je hond kunt uitlaten is veel fijner."

Goed initiatief Dat voorbijgangers erover nadenken, is in elk geval gelukt, en sommigen schrikken er toch van. Het bord is namelijk helemaal in de huisstijl van de gemeente, waardoor de boodschap nog echter lijkt. "Ik schrok zeker", zegt een fietser. "Vooral omdat ik in Diemen woon. Aan de andere kant van de dijk dus." Een andere voorbijganger vindt het een goed initiatief van het Klimaatmuseum. "Mensen moeten eerst schrikken voordat ze de consequenties van hun gedrag inzien."

Quote "De gemeente kan het vast waarderen. Zo niet, dan zijn ze nog stijver dan ik dacht" tycho, straatkunstenaar

Huisstijl Of het niet een beetje brutaal is om zomaar de huisstijl van de gemeente te kopiëren, daarover zegt de kunstenaar: "Ik weet niet wat de regels precies zijn, maar het gaat om de boodschap en het doel. De gemeente kan het vast waarderen. Zo niet, dan zijn ze nog stijver dan ik dacht." Het bord waarderen, dat doet de gemeente alleen niet. Het stadsdeel laat weten dat het bord met deze vormgeving misleidend is. Daarom wil de gemeente het bord verwijderen. Het Klimaatmuseum laat weten dat ze hopen dat de gemeente inziet dat het een kunstproject is, maar dat ze in elk geval blij zijn dat er een dialoog is ontstaan. Bekijk hier de eerdere reportage over de 'Klimaat op Straat'-kunstroute:

Klimaatkunst - NH Nieuws