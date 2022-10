Meerderheid raad wil armoederegelingen uitbreiden

De partijen willen dat de gemeente gaat onderzoeken hoe het aanbod van maatschappelijke organisaties die kinderen ondersteunen ook gericht kan worden op gezinnen met een middeninkomen. In de begroting is nu 500.000 euro extra uitgetrokken voor organisaties die minimahuishoudens helpen.

"Te vaak zien we dat kinderen uit gezinnen met middeninkomens tussen wal en schip dreigen te vallen", zegt Rooderkerk. "In deze tijd van stijgende prijzen hebben ouders niet altijd meer het geld voor sportclubs of muziekles van kinderen. Daarom willen we maatschappelijke organisaties helpen meer kinderen te bereiken."