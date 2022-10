Crowdfunding De Eester gelukt: omwonenden kopen buurthuis voor 4,5 ton

Omwonenden van buurthuis De Eester in Oost hebben bijna 450.000 euro ingezameld voor de koop van een buurthuis aan de C. van Eesterenlaan. Om te voorkomen dat het buurthuis zou verdwijnen, namen twee buurtbewoners het initiatief voor de crowdfunding. Met wooncorporatie Lieven De Key was afgesproken dat als ze 450.000 euro konden opbrengen, het pand van 'de buurt' was.

"Ongelofelijk", laat Meta de vries, een van de initiatiefnemers, weten aan AT5. "Het is zo mooi dat het zo breed gedragen wordt." Er is 210.000 euro aan obligaties (250 euro per stuk) betaald en bijna 230.000 euro door mensen die grotere bedragen hebben geïnvesteerd. Omdat er ook al een lening was, kan er ook worden geïnvesteerd in een verbouwing. "We kunnen nu verduurzamen. Er zit bijvoorbeeld heel veel glas in het pand, daar valt wel het een en ander te winnen."

Zaterdag wordt er een feestje gevierd in het buurthuis. De Vries verwacht dat voor 1 januari alles is geregeld en het pand van 'de buurt' is. In mei maakte AT5 deze reportage al in het buurthuis.