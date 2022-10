Kinderboekenweek van start gegaan in 's-Graveland: het thema is Gi-Ga-Groen

De Kinderboekenweek is vanmorgen afgetrapt in 's-Graveland. Het thema van dit jaar is Gi-Ga-Groen! Daarom is het volgens het CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek), die de kinderboekenweek organiseert, dan ook helemaal niet gek om dat op deze locatie in 't Gooi af te trappen.

Opening Kinderboekenweek - OERRR en CPNB-fotograag Jelmer de Haas

De eikels vallen massaal van de bomen op het terrein van OERRR, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten. Vanuit deze 's-Gravelandse speelbossen zijn de spelende kinderen van een afstand al goed te horen. Gooise R De locatie was niet het enige Gooise aan de opening. Zo was ook het koor van Kinderen voor Kinderen aanwezig, die natuurlijk met de regio geassocieerd wordt vanwege die typische 'Gooise R.' Al jaren wordt het thema van de Kinderboekenweek bezongen door het kinderkoor. Dit jaar was dan ook geen uitzondering. De clip is ook in het speelbos opgenomen.

Virtuele boomhut Volgens de organisatie was het dan ook een no-brainer om de opening in het speelbos te laten plaatsvinden, 'in plaats van een gymzaal of aula.' Het thema Gi-Ga-Groen! moet kinderen aansporen om vaker naar buiten te gaan. Midden in het speelbos staat een enorme boomhut. Het kinderboekenweekgeschenk sluit hier naadloos bij aan. De Australische schrijver Andy Griffiths schreef Waanzinnige Boomhutverhalen. Het is de eerste keer dat een buitenlandse schrijver het kinderboekenweekgeschenk schrijft. "De kinderen kennen hem en zijn werk namelijk erg goed. Hij trekt ze naar de winkel", zegt Rozemarijn Visser van het CPNB. Griffiths was zelf ook aanwezig bij de opening. "De kinderen waren echt enthousiast dat hij er was." Naar buiten Omdat kinderen tegenwoordig meer op Minecraft boomhutten bouwen dan in het bos hebben OERR en de CPNB een eigen Minecraft Challenge opgezet. "We zien dat kinderen steeds vaker binnen zitten, maar ze moeten vaker naar buiten", zegt OERRR-boswachter Floor Woortman. "Wij moeten kinderen bereiken en vinden om ze vanuit daar aan te sporen naar buiten te gaan", voegt Visser hieraan toe. "Maar eerst langs de boekhandel natuurlijk. En misschien zelfs buiten gaan lezen", zegt ze lachend.