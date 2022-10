Saskia is luisterend oor voor LHBTIQ+: "Ze worden uit huis gezet vanwege geaardheid"

Het doet Saskia Righart van Gelder pijn hoe er in West-Friesland nog steeds wordt omgegaan met kinderen die niet hetero zijn. "Dit jaar zijn er daarom al zes kinderen uit huis gezet", vertelt de Enkhuizer die liefkozend de 'regenboogmama' wordt genoemd. Want waar jongeren soms thuis hun verhaal niet kwijt kunnen, is de tattooshop van Saskia al jaren de plek waar ze vrijuit over hun seksuele gevoelens kunnen praten.

Saskia Righart van Gelder (rechts op foto) zet zich al jaren in voor de LHBTIQ+-gemeenschap - Tom de Vos

Sinds de opening van Tattoostudio Enkhuizen hangt altijd de regenboogvlag voor haar shop. En zo lang er nog een beetje vreemd wordt gedacht over de LHBTIQ+-gemeenschap, valt er volgens Righart nog genoeg werk te verrichten. Vorig jaar juni realiseerde ze dankzij haar handtekeningenactie al het eerste regenboogzebrapad aan de stationsweg en is Righart momenteel bezig met het organiseren van een dragshow in Enkhuizen. Inmiddels is de 'regenboogmama', vanwege de altijd wapperende vlag en haar onuitputtelijke inzet, een bekend gezicht voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Met regelmaat maakt Righart dan ook mee dat mensen in haar shop uit de kast komen.

LHBTIQ+-gemeenschap De afkorting LHBTIQ+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen, queer en de + staat voor al die andere mogelijke manieren waarop mensen zichzelf, dus hun gender of seksualiteit kunnen benoemen. Met de regenboogvlag en het regenboogzebrapad, vraagt men aandacht voor diversiteit en acceptatie van de LHBTI'ers. Zo werd in 2017 in Hoorn een regenboogzebrapad geopend en zijn er op verschillende middelbare scholen regenboogbanken.

Luisterend oor De eigenaresse van de tattooshop voelt zich vereerd dat de gemeenschap bij haar aanklopt. "Van jong tot oud komen ze hier binnen. Ik denk dat het komt omdat ik nooit iets raar vind en de shop toegankelijk is." Zo praten ze met Righart bijvoorbeeld over het ondergaan van een transitie of stellen ze vragen over het uit de kast komen. Er is veel vraag naar het altijd luisterende oor van de 'regenboogmama', dat zich als een lopend vuurtje verspreidde door de LHBTIQ+-gemeenschap. Tekst gaat verder onder de foto.

Vorig jaar zorgde Saskia Righart, dankzij haar handtekeningenactie, ervoor dat een regenboogzebrapad werd aangelegd in Enkhuizen - NH Nieuws

"Soms is het makkelijker om buiten je ouders om bepaalde onderwerpen te bespreken", vervolgt Righart. "En wat ik met hen bespreek, blijft altijd veilig tussen de muren van de shop. Hierdoor merk ik op dat steeds meer mensen bij mij aankloppen. Ik ben dan ook heel dankbaar dat die kinderen mij vertrouwen." Saskia hoort schrijnende verhalen Righart merkt op dat er ondanks haar jarenlange inzet nog niet veel is veranderd voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Regelmatig moet de 'regenboogmama' flink slikken van de schrijnende verhalen die ze hoort van de mensen die bij haar aankloppen.

Quote "Dit jaar zijn er zes Westfriese kinderen door hun ouders het huis uitgezet omdat ze een andere geaardheid hebben" SASKIA RIGHART VAN GELDER

"Dit jaar zijn er zes West-Friese kinderen door hun ouders het huis uitgezet omdat ze een andere geaardheid hebben", zucht Righart, waarna een langere stilte valt. "Deze kinderen komen dan op straat terecht en dat is natuurlijk hartverscheurend om te horen. Ik wil niks liever dan die haat eraf hebben." Righart snapt niet dat ze anno 2022 dit soort verhalen nog moet aanhoren. "Kinderen zijn onze toekomst, dus waar zijn we mee bezig?", vraagt de 'regenboogmama' zich hardop af. "Het ergste is nog dat er waarschijnlijk nog zat andere verhalen zijn waar ik niet vanaf weet."

Slachtoffer(s) Ben jij of ken jij een jongere die vanwege zijn/haar geaardheid door ouders uit huis is gezet, en wil je (anoniem) je verhaal doen? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]