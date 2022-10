Moordenaar van Nick Bood loopt weer vrij rond: "Bang voor hem als ik hem tegenkom"

Yasin N. is sinds deze week onder voorwaarden weer vrij. Hij stak in 2017 de 16-jarige Nick Bood uit Assendelft dood vanwege een wietschuld. Vader Dirk-Jan maakt zich hier grote zorgen over en denkt dat hij iedereen voor de gek heeft gehouden met zijn goede gedrag in de gevangenis. "Voor mij hoeft hij niet meer vrij te komen."

Privéfoto

Yasin N. heeft zijn gevangenisstraf uitgezeten en jeugd-tbs doorlopen en hij mag sinds maandag onder voorwaarden uit detentie. Hij moet wel een scholing- en trainingsprogramma doorlopen, zodat hij weer geleidelijk kan terugkeren in de maatschappij. Hij mag geen contact met de nabestaanden van Nick opnemen en heeft een gebiedsverbod. Dirk-Jan Bood denkt dat het gebiedsverbod belangrijk is,omdat hij niet voor zichzelf kan instaan als hij hem tegenkomt: "Ik ben bang voor hem als ik hem tegenkom." Wietschuld Vorige week kreeg Dirk-Jan een brief van zijn advocaat Richard Korver met het nieuws dat Yasin N. na vier jaar weer vrijkomt. Yasin stak in april 2017 Nick dood vanwege een wietschuld van een paar honderd euro. De vader van Nick is persfotograaf en ging nietsvermoedend naar de steekpartij om er foto's van te maken. Daar kwam hij erachter dat het om zijn eigen zoon ging die was doodgestoken. Dirk-Jan is nog steeds fotograaf en komt nog dagelijks bij branden, ongelukken en gevechten. Een paar weken geleden was er ook een steekpartij waar hij op afging. "Een paar jongens sloegen een andere jongen in elkaar. Ze hadden hem ook in zijn buik en been gestoken. Als je dan thuiskomt denk je wel even: 'pff, wat een kutzooi'." Een half jaar na de moord werd een gedenksteen voor Nick Bood onthuld. Bekijk hieronder beelden van de gedenksteen. Tekst loopt door na de video

Herdenkingssteen voor doodgestoken Nick Bood - NH / Mischa Korzec

De plek in Zaandam waar zijn zoon is neergestoken mijdt hij in zijn dagelijks leven, maar hij komt er soms langs voor zijn werk. "Ik ben er nog een keer geweest omdat er om de hoek een brand was, maar eigenlijk kom ik er nooit meer." Wel heeft hij heeft nog een keer een grote bos witte rozen bij de gedenksteen neergelegd. "Die waren nog voor ik in de auto stapte gestolen." Nu kan hij er een beetje om lachen, maar die dag heeft hij de hele buurt rondgereden op zoek naar iemand met een grote bos witte rozen. Geen wraak Hij ziet de vrienden van zijn zoon een paar keer per jaar. Op de verjaardag en de sterfdag van Nick komen ze bij elkaar om wat te drinken en om over Nick te praten. Zijn oude vrienden wilden ook graag weten wanneer Yasin N. vrij zou komen. "We komen hem wel tegen", zeggen ze dan. Maar dat raadt Dirk-Jan de jongens af. "Je hebt nog een heel leven voor je. Je schiet er niets mee op."