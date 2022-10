De Peiling: meer betalen voor online pakketjes is een prima plan

Pakketbezorgers rijden af en aan met boeken, kleren, wasmachines en ga zo maar door. Om de CO2-uitstoot terug te dringen en om de lokale winkelier te helpen, wil de ChristenUnie deze 'bezorggekte' aan banden leggen. Als het aan de partij ligt, moeten we voortaan een toeslag betalen op pakketjes die we online bestellen.

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis benadrukt dat tegenwoordig lokale winkels moeten concurreren met internationale webshops. Doordat het online bestellen zo makkelijk is, dreigen deze fysieke winkels de strijd te verliezen en zullen de winkelstraten op ten duur steeds leger te raken.

Milieu

Ook zorgt deze 'bezorggekte' voor meer uitstoot van CO2 en onveilige verkeerssituaties. Volgens Grinwis is het veel beter wanneer men gewoon op de fiets naar de dichtstbijzijnde winkelstraat zou gaan. Daarnaast bespaart dit een hoop papier, doordat er minder verpakkingsmateriaal nodig is.

Toeslag

Naast dat de lokale mkb’ers worden geholpen, stelt Grinwis dat de opbrengst van de toeslag op pakketjes ook bijdragen aan de lokale economie. Er moet een zogenaamde 'bestel- en bezorgbelasting' komen van een paar euro per pakket. Volgens Grinwis zou dit al genoeg moeten zijn om een bewuste afweging te maken. Of de rest van de Tweede Kamer ook zo positief tegenover dit voorstel staat, is nog onduidelijk.

Zou jij minder online bestellen door deze toeslag?