Straks geen restricties meer op zondag en dus de hele dag kunnen shoppen in Huizen?

In Huizen is er nu al wel sprake van een zogeheten zondagopenstelling, maar de winkeltijden zijn in tegenstelling tot andere gemeenten beperkt. In het dorp, waar gehecht wordt aan de zondagsrust, vindt het college het nu tijd om de ondernemers en hun klanten meer winkeltijd te gunnen op zon- en feestdagen.

Van het nieuwe college mogen de winkels op zondag open tussen 6.00 en 22.00 uur. Er gelden wel enkele restricties, zo is te lezen in het korte voorstel. Zo is het straks niet toegestaan om te laden en lossen voor 12.00 uur in het Oude Dorp. Op die manier wordt er nog rekening gehouden met de zondagsrust van de bewoners.

Maximaal

Het college gaat met dit voorstel zelfs nog iets verder dan de winkeliers in Huizen zelf willen. De Huizers Ondernemers Federatie zijn blij met de verruiming, maar hebben zelf gezegd dat het wat hen betreft prima is als hun winkels tussen 9.00 en 20.00 uur open mogen. Gezien de duidelijke wens van de collegepartijen is gekozen voor de maximale verruiming die de Winkeltijdenwet voorschrijft.

Volgende week woensdag buigt de politiek zich over het voorstel, dat afgelopen juni al werd aangekondigd in het collegeprogramma. VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 kondigden in hun plannen voor de komende vier jaar al aan de winkeltijden los te laten zoals dat mag van de Winkeltijdenwet.

Snel van kracht

Waarschijnlijk geeft de gemeenteraad eind oktober een klap op dit voorstel, waardoor de nieuwe openingstijden snel van kracht kunnen zijn. Gezien dit voorstel een wens is van de nieuwe coalitie lijkt een meerderheid op voorhand logisch te zijn.

Overigens is Huizen, net zoals veel andere gemeenten in het land, wel bekend met ruimere openingstijden op de zondag. Tijdens de coronapandemie konden de inwoners al de hele dag naar de supermarkt om hun boodschappen te kunnen halen. Door ruime openingstijden aan te bieden, konden de inwoners verspreid over de dag hun spullen halen, zo was de gedachte. Huizen schroefde de maatregel meteen weer terug toen dit niet langer nodig was om ietwat latertoch weer te besluiten de winkeltijden te verruimen.