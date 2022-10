Regenboogpilaren van viaduct Oostzaan beklad met doodsbedreigingen richting Rutte en Kaag

Het viaduct heeft de regenboogkleuren nog niet lang. In juni meldde de aannemer dat de pijlers in verschillende regenboogkleuren gecoat waren. Het bedrijf claimde ook dat dit het eerste Nederlandse regenboogviaduct zou zijn.

Frank Vos van De Zaanse Regenboog zegt het voorval heel vervelend te vinden. Hij hoopt dat de teksten snel worden verwijderd. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk, de gemeente Oostzaan is daarvoor verantwoordelijk. De gemeente was vanochtend niet in staat een reactie te geven.