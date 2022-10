Nieuwsblog: Agenten opgeroepen voor conflict bij gemeentehuis Beverwijk • Flexwoningen 'snel' antwoord op woningnood in Velsen

Er komen zogenaamde flexwoningen op drie plekken in de gemeente Velsen. Het gaat om Valckenhoeflaan in Santpoort-Noord, sportpark Waterloo in Driehuis en Groot Helmduin in IJmuiden. Dat laat de gemeente weten. Ze zouden er binnen twee jaar moeten staan.

Op de plekken in Driehuis en IJmuiden moeten later permanente huizen komen, in plaats van de flexwoningen, die volgens de gemeente doorgaans vijftien jaar blijven staan. Maar omdat het nog wel eens veel langer kan duren voordat die permanente woningen er zijn en de woningnood hoog is, wil de gemeente eerst zo snel mogelijk de tijdelijke huizen neerzetten.

Om zorgen over het uiterlijk van de tijdelijke wijken weg te nemen, benadrukt de gemeente dat de tijdelijke woningen 'qua uitstraling niet meer te vergelijken zijn met containerwoningen'.

Redactie

NB: De foto is slechts een indruk van een type flexwoning.