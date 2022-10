Diepgang op de dansvloer met rapper Babs en nog meer inspirerende uittips voor komend weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week de liedjes met inhoud van rapper Babs die meedoet aan rondtrekkends popfestival de Popronde, het Muiderslot baadt in het licht en muziek, dans en kunst uit Afrika in Amsterdam.

Babs op de beat - NH Nieuws

Uitgaanstip 1: Rondtrekkend festival de Popronde Komende zaterdag doet rondreizend popfestival de Popronde Haarlem aan. Veelbelovende jonge acts zijn op verschillende plekken in Haarlem te zien. Eén van hen is rapper Babs. Deze jonge vrouw schrijft en produceert haar nummers helemaal zelf. Op het podium wordt ze bijgestaan door haar tweelingbroer. In haar rapt pleit Babs voor gelijke behandeling van mannen, vrouwen en alle andere minderheden uit de LHBTIQ+-groep. "Iedereen is een beetje bi in mijn hoofd, maar helaas daar buiten nie", is een van de teksten van Babs. Ze combineert haar teksten met aanstekelijke beats. Babs treedt zaterdag 8 oktober om 22:00 uur op in Schuur in Haarlem. Zij is een van de 60 acts en bands die tijdens de Popronde in Haarlem optreedt. Later komt de Popronde ook nog in Hoorn, Alkmaar, Hilversum en Amsterdam. Tekst gaat verder na de foto

Babs op haar boot in Amsterdam

Uitgaanstip 2: Muiderslot verdwijnt in het water De komende vier vrijdagen verdwijnt het Muiderslot onder water. Niet echt maar met behulp van een spectaculaire lichtshow. Exact 350 jaar geleden werd de omgeving rondom het kasteel bewust onder water gezet om vijandelijke troepen tegen te houden. Wie benieuwd is hoe dat is gegaan en wil zien hoe het Muiderslot anno 2022 onder water verdwijnt, kan terecht tijdens vier unieke avonden. Dit alles in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar is het thema ‘Wat een ramp!’ 350 jaar geleden had Nederland een rampjaar. Van alle kanten werden we aangevallen. Muiden veranderde daardoor in een plaats aan het front. Op 8 en 9 oktober kun je ook terecht van een Ramprondleiding door het Muiderslot. Vrijdag 7 oktober is de lichtshow. Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober zijn Ramprondleidingen op het Muiderslot. Tekst gaat verder na de foto

Muiderlsot onder water - Muiderslot onder water

Uitgaanstip 3: Afrovibes in Amsterdam Deze week is in Amsterdam het Afrovibes festival. Een festival met dans, theater en mode uit Afrikaanse landen en de Afrikaanse diaspora in Europa. Nadruk in deze 19e editie van het festival ligt op West-Afrikaanse landen als Senegal, Kongo en Kenia. Het thema dit jaar is RUPTURE | RAPTURE. De verrukking en het plezier dat we krijgen uit ons contact met anderen. En de verscheurdheid en ontwrichting die kan ontstaan tussen mensen en culturen. De voorstellingen en tentoonstellingen van Afrovibes zijn op verschillende plekken in Amsterdam te zien van 5 tot en met 16 oktober.