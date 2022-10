Nieuwedieper (31) aangehouden vanwege beschieten van woning in Den Helder

Een 31-jarige man uit Den Helder is gisteren aangehouden vanwege de beschieting, zaterdagavond, van een woning aan de Schout en Schepenenstraat in zijn woonplaats. Er werden rond 20.00 uur knallen gehoord, waarna de politie is gaan kijken bij de flat.

Niemand raakte daarbij gewond. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd, daar doet de politie onderzoek naar. Op straat zouden agenten een huls hebben gevonden.

De verdachte zit vast op het politiebureau voor verhoor.

Geen verband

Vorig jaar werd ook al een huis beschoten in Den Helder, daarvoor werd onder andere een 23-jarige vrouw aangehouden. De politie heeft niet het idee dat de beschieting van de flat aan de Schout en Schepenenstraat met deze eerdere beschieting verband houdt.

Er is dit jaar ook al op meerdere plekken in Den Helder een vuurwerkbom naar een huis gegooid. Toch is er volgens de politie geen toename van het aantallen branden/ontploffingen en schietincidenten in de stad. "Het feit dat er in de afgelopen maanden een aantal incidenten zijn geweest, wekt wellicht de gedachte dat er een toename is. Maar dat is feitelijk niet het geval. Dit beeld wordt bevestigd door de teamchef van basisteam Den Helder."