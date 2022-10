Schiphol belooft rust en betere roosters, maar FNV wil weer bonus voor personeel

Beveiligers op Schiphol kunnen binnenkort rekenen op een verbetering van de werkomstandigheden op de luchthaven. Dat heeft adjunct-directeur Hanne Buis van Schiphol vandaag toegezegd in de Tweede Kamer. Het personeel krijgt betere roosters en rustruimtes voor de pauzes tijdens de diensten. Donderdag wordt er meer bekend over een loonsverhoging. Vakbond FNV vindt die belofte niet genoeg en wil de zomerbonus weer terug.

De zogenaamde zomerbonus van ruim vijf euro per uur gold tot 1 september. Het was bedoeld om het werken op Schiphol aantrekkelijker te maken, zodat er weer genoeg personeel zou zijn om onder meer het beveiligingswerk en het laden en lossen van bagage op te pakken. Maar na de zomervakantie pakte een groot deel van het personeel weer zijn biezen, met opnieuw lange wachtrijen voor de beveiligingscontrole en chaos in de bagagehallen als gevolg.

Vandaag maakte vakbond CNV bekend dat een op de drie beveiligers overweegt een nieuwe baan te zoeken. Het personeel is niet alleen het te lage salaris zat, maar heeft ook genoeg van de hoge werkdruk, onmogelijke roosters en agressieve reizigers in de uitpuilende terminal.

Structurele oplossingen

Volgens Joost van Doesburg van FNV Schiphol moet de luchthaven zich aan het akkoord houden dat van de zomer is afgesproken: "We zijn nu ongeveer 100 dagen na ons akkoord over betere werkomstandigheden. Er is sindsdien wel het een en ander verbeterd, maar veel ook niet. Schiphol moet nu echt snel de structurele oplossingen uit het akkoord gaan uitvoeren."

Nieuwe 'sociale standaard'

Vakbonden willen dat Schiphol het beveiligingspersoneel zelf weer in dienst neemt, in plaats van uitbesteden aan externe bedrijven. Die bedrijven concurreren met elkaar, ten koste van de werknemers.

Of de luchthaven ooit beveiligers zelf in dienst neemt, is maar zeer de vraag, bleek uit de inbreng van adjunct-directeur Buis in de Tweede Kamer. Schiphol wil een nieuwe 'sociale standaard' voor alle bedrijven op de luchthaven invoeren, die ervoor moet zorgen dat het werken op Schiphol voor iedereen weer aantrekkelijk maakt.