Dierendag: hoe gaat het met de ontsnapte vogels uit Enkhuizen en de lawaaipapegaai?

Dieren komen regelmatig bij ons in het nieuws. Soms om iets leuk, maar soms ook om vervelende gebeurtenissen. Maar hoe gaat het nu met ze? We zochten op deze dierendag contact om te kijken hoe met de dieren uit het West-Friese nieuws gaat.

Als we hem bellen horen we op de achtergrond uitgebreid vogels. Helaas zijn het niet de ontsnapte vogels. Die zijn niet meer teruggevonden. "Ik werd wel meerdere keren gebeld door mensen die een vogel gevonden hadden, maar helaas."

Om te beginnnen de exotische vogels van Enkhuizer Dirk Jan Leeninga. Eind juni werd de deur van zijn volière door iemand expres open gezet en gingen enkele vogels ervandoor. "In de afgelopen twee maanden is de volière helemaal opnieuw opgebouwd", zei Dirk Jan er toen over.

'Lawaaipapegaai' na een jaar weer gevonden

Nog meer vogels, want in februari dook opeens de 'lawaaipapegaai' op in Bovenkarspel. De felgroen vogel, met rode borst liet flink van zich horen. Maar de eigenaar was onbekend. Totdat Marvin Knolle het artikel bij NH Nieuws voorbij zag komen. Hij is dolblij, want hij is de Koningsparkiet al een jaar kwijt.

"Ze is weggevlogen vorig jaar nadat ze een nest kreeg en heeft de kleintjes en pa achtergelaten. Ik ben de hele zomer van Lutjebroek tot aan waar ze nu zit, bij de Hertog Albrechtstraat, met meerdere mensen met vangkooien erachteraan gegaan. Tevergeefs", vertelde hij toen.

Maar de vogel vinden is één, de vogel vangen is een ander verhaal, zo blijkt als we Marvin weer bellen. "Ik heb de vogel nog steeds niet terug. We hebben al zo vaak geprobeerd om die te vangen, maar het lukt niet. Ik had nog de hoop dat de vogel ergens naar binnen zou vliegen en dat ik die dan zou kunnen vangen, maar helaas. De moed heb ik inmiddels opgegeven", zo legt hij uit.

