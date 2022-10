Volle personenbus en tankwagen botsen in Badhoevedorp: zes gewonden

Alle slachtoffers zaten in de personenbus, laat een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws weten. Twee van de acht inzittenden hebben het ongeluk zonder kleerscheuren doorstaan. Ook de chauffeur van de tankwagen bleef ongedeerd.

Voor de hulpverlening werden meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. Uiteindelijk zijn zes inzittenden van de personenbus voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Arbeidsmigranten

Af te lezen aan de bestickering is de personenbus eigendom van een internationaal uitzendbureau dat door heel Europa arbeidsmigranten in sectoren als transport en logistiek plaatst. Het bedrijf is vanavond niet bereikbaar voor commentaar.

De tankwagen lijkt de personenbus in de flank te hebben geraakt, maar over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Onderzoek

De weg was na het ongeluk enige tijd afgesloten voor hulpverlening en onderzoek door verkeersongelukkenexperts van de politie. Of de tankwagen lading aan boord had, is niet bekend. Er is in ieder geval niets uitgelekt.

De woordvoerder wil nog niet zeggen of een of meerdere betrokkenen zijn aangehouden. Daarover wordt morgen meer bekend gemaakt.