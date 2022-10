Carlinde zette buurtinitiatief op voor meer verduurzaming én verbinding in het dorp

Als Carlinde Adriaanse elf jaar geleden constateert dat in haar dorp Overveen meer kan worden gedaan aan verduurzaming, besluit ze een bewonersinitiatief op te richten. Het doel: een netwerk opbouwen van actieve bewoners die zich samen inzetten voor een gezondere leefomgeving. Inmiddels is een groeiend aantal mensen actief en hebben zich al heel wat initiatieven ontplooit. Van collectieve aanschaf van zonnepanelen tot een Repair Café.

Voor het Tinholt-gebouw van Buurtvereniging Overveen aan de Vrijeburglaan staat een lange rij. De één draagt een broodrooster, de ander een haardroger. Het zijn de bezoekers van het Repair Café, een van de initiatieven van Duurzaam Overveen dat werd opgericht door Carlinde Adriaanse. Het ontbrak haar elf jaar geleden aan initiatieven van dorpsbewoners om gezamenlijk te werken aan verduurzaming. Toen ze dat ontdekte, besloot zij zelf zo'n dorpscommunity op te richten. "In dat jaar begon ik als zelfstandige en ging ik thuis aan het werk. De reistijd die ik overhield, wilde ik nuttig besteden. Ik wilde iets betekenen voor mijn dorp. Duurzaamheid was in die tijd nog niet zo hot topic als nu." Bijeenkomsten Carlinde, die zelf deskundig is op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, organiseert op verschillende plekken bijeenkomsten met sprekers en catering. Tijdens deze avonden praat zij met andere dorpsgenoten over initiatieven die bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Maar er is ook ruimte voor gezelligheid. "Na afloop hielden wij een wijnproeverij. Iedereen moest zijn eigen stoeltje en wijnglas meenemen." De behoefte onder dorpsgenoten blijkt groot. Binnen mum van tijd sluiten veel enthousiaste Overveners zich aan en heeft Carlinde tal van kartrekkers en handige dorpsgenoten bij elkaar verzameld. Het initiatief groeide uit tot Vereniging Duurzaam Overveen. Inmiddels heeft het team tal van initiatieven opgezet. Alles gebeurt vrijwillig voor en door het dorp.

Quote "Het het zorgt voor verbinding. Mensen vinden het fijn om een praatje met elkaar te maken" Carlinde Adriaanse, duurzaam overveen

De initiatieven variëren van een Kledingruilcafé - waar broeken, jurken en blousejes worden uitgewisseld - tot de inzet van de Duurzame Meettas, het kosteloos beschikbaar stellen van meetapparaatjes die het energiegebruik van apparaten in huis kunnen meten. Een aantal jaar geleden besloot een groep bewoners op initiatief van de vereniging bovendien over te gaan tot collectieve aanschaf van zonnepanelen en eens per maand kunnen dorpsgenoten terecht bij het Repair Café van initiatiefnemer Tom de Graaff om defecte apparaten nieuw leven in te blazen. De initiatieven hebben volgens Carlinde niet alleen een praktische functie. Veel mensen ervaren de bijeenkomsten als gezellig. "Het zorgt voor verbinding. Mensen vinden het fijn om een praatje met elkaar te maken. Het draagt bij aan het ontstaan van sociale contacten." Om tafel Dat Carlinde met haar team veel duurzame initiatieven heeft opgezet, maakt haar trots. Binnenkort gaat zij met andere kartrekkers van buurtinitiatieven om tafel om kennis uit te wisselen. Mensen zijn zich volgens Carlinde de laatste tijd, onder andere door de hoge- gas en energieprijzen, meer bewust van de voordelen van verduurzaming en hier meer mee bezig. Ook de markt speelt volgens haar actiever op het thema in. "Commerciële bedrijven en mensen zelf hebben hiermee de rol van Duurzaam Overveen een beetje overgenomen." De komende tijd gaat zij daarom kijken welke aanvullende taken de vereniging nog kan verrichten. "Zelf denk ik aan het organiseren van losse acties als het prikken van vuil in de omgeving. De prikdag kunnen we dan vervolgens afsluiten met een lekker drankje. Dan wordt het gelijk weer een sociaal moment."