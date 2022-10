Streefbedrag voor overlevingspakken reddingstation Wijdenes eindelijk binnen

Om de inzetbaarheid op het Markermeer te garanderen, heeft het reddingstation in Wijdenes vijf nieuwe 'zeebonken' weten te strikken. Maar om ze te beschermen tegen de kou, wind en het water is er dringend behoefte aan nieuwe overlevingspakken. Iets wat om een flinke investering vraagt, en dus begonnen ze vorig jaar een doneeractie .

Om het vijftal, dat door wind en weer de zee opgaat om geheel vrijwillig mensen in nood te redden, van goede uitrusting te voorzien, is het reddingstation een doneeractie gestart. Na een jaar is het beoogde bedrag - zo'n 9.000 euro - dan eindelijk binnen. "Eindelijk is het zover en we zijn er zeker blij mee. Die overlevingspakken zijn meer dan welkom", aldus Mark Hennevanger. Want hiermee kunnen ze hun reddingsploeg uitbreiden naar 25 redders. Iets wat 'dringend gewenst' is, omdat ze onder meer kampen met vergrijzing en uitval.

Druk seizoen

Een bedrag dat dus nodig is. Want afgelopen jaar heeft het reddingstation allesbehalve stilgezeten. Zo moesten ze begin juli assisteren bij een omgeslagen kano op het Markermeer. 'Secondewerk', noemde Hennevanger de reddingsactie. "Als we tien seconden later waren geweest, was de man verdronken."

En vorige maand kamden ze nog samen met andere hulpdiensten het Markermeer uit vanwege een vermiste man die tijdens het varen verstrikt raakte in fonteinkruid. Na twee dagen zoeken, werd de 79-jarige Deventenaar gevonden. "Het waren drukke tijden, met een afwisseling van reddingsacties. Dankzij dit bedrag kunnen we die inzetbaarheid blijven garanderen. Daar willen we alle donateurs natuurlijk voor bedanken."