Verdachte aangehouden na vondst xtc-grondstoffen en containers vol nepkleding

Bij een controle in een bedrijfspand aan de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp zijn drie containers nepkleding, vier kilo henneptoppen, grondstoffen voor xtc en producten om hennep te verwerken gevonden. Eerder dit jaar werden op dezelfde locatie 20 miljoen illegale sigaretten en 23 duizend kilo illegale tabak gevonden.

De vondst van de sigaretten in augustus zorgde voor argwaan. Onder andere het feit dat niet duidelijk was wat er in loodsen en containers werd opgeslagen, was aanleiding voor een nieuwe controle in de laatste week van september.

Verdachte

Bij de laatste doorzoeking is één verdachte aangehouden: "Criminele en ondermijnende activiteiten zijn een gevaar voor de omgeving: voor zowel mensen als het milieu", vertelt burgemeester Marianne Schuurmans.

De burgemeester laat weten in de toekomst ook andere loodsen en containers gaat laten controleren. Volgens de gemeente zijn er in de afgelopen jaren steeds meer loodsen bijgebouwd en laat dat nou net locaties zijn waar criminelen - volgens de burgemeester - redelijk anoniem hun goederen opslaan, illegale en ondermijnende activiteiten uitvoeren of illegaal verblijven.