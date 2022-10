Rappers Joey AK, Bigidagoe en zeven andere verdachten gearresteerd voor ontvoering

Bij de ontvoering op 3 september zou de man in een busje zijn geduwd, waarna hij daar enige tijd vast zou zijn gehouden. Na een worsteling wist hij uiteindelijk te ontsnappen.

De politie kwam na onderzoek bij de negen verdachten uit. Ze zijn tussen de 21 en 33 jaar oud. Zeven van hen werden vanochtend in Amsterdam Zuidoost aangehouden. Ook in Purmerend en Groningen is iemand opgepakt.

Celstraf

Rapper JoeyAK zat tot kort geleden nog vast. Voor het ontvoeren van een vrouw en twee dochters kreeg hij een celstraf van 40 maanden opgelegd. Bij de vrouw gooide hij heet water in de nek. Ook sloeg hij haar meerdere keren met een wapen.

In Suriname is JoeyAK op de opsporingslijst geplaatst voor een schietpartij bij een tankstation in Paramaribo in augustus. Het Parool schrijft dat hij daar op dat moment was voor een begrafenis van zijn oma, maar dat hij alle betrokkenheid ontkent.

Ook Bigidagoe kwam al eens in aanraking met justitie. Vorig jaar werd hij aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van een vuurwapen, maar hij werd een dag later weer vrijgelaten. In juli 2020 werd hij neergeschoten. Een paar maanden later werd het huis van zijn moeder onder vuur genomen.