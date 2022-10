Verdachte van overrijden en neersteken man bij tankstation Berkhout blijft langer vast

Hoewel hij zelf graag weer vrijgelaten wil worden besloot de rechter dat Hodiyan H. (22) langer in voorarrest blijft. De Horinees zou samen met een 24-jarige plaatsgenoot bij een tankstation in Berkhout een man uit Wijdenes hebben overreden en hebben neergestoken.

Zelf ontkent H. het slachtoffer te hebben gestoken. En: "Ik heb nooit iemand aangespoord om hem neer te steken. Ik heb niks gezien", zei H. daarover tijdens de zitting gistermiddag. Dat betoogde ook zijn advocaat die er bovendien op wees dat er geen bewijs voor was. En dat daardoor de bezwaren om hem langer vast te houden van tafel zijn.

Slachtoffer vlakbij hart gestoken

Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens. De officier vindt dat H. medeplichtig is aan poging tot doodslag. Samen met de andere verdachte zou hij het slachtoffer hebben aangereden, en vervolgens overreden. Eenmaal op de grond zou de man zijn geschopt en meerdere malen zijn gestoken. Onder meer vlak bij zijn hart in de buurt. Maar wonderwel overleeft hij het.

Hodiyan H. zegt tijdens zijn tijd in de gevangenis te hebben nagedacht. "Ik wil naar school gaan, samenwonen met mijn vriendin. Ik wil meewerken aan alle voorwaarden die de reclassering voorstelt. Want in detentie kan ik niet verder met mijn leven."

Maar volgens de rechter is er nog voldoende aanleiding om hem langer vast te houden. Ondertussen gaat het onderzoek verder, al verwachtte de officier van justitie dat het einddossier binnenkort wordt opgemaakt.

H. komt op 23 december tijdens opnieuw een tussentijdse zitting voor de rechter. De 24-jarige medeverdachte moet zich op 17 oktober voor het eerst verantwoorden in de Haarlemse rechtbank.