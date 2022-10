Organisatie Klipperrace Enkhuizen kijkt ondanks tegenslagen uit naar 47ste editie

Verschillende schepen uit heel Nederland verzamelen zich dit weekend in Enkhuizen voor de 47ste editie van de Klipperrace. Mede-organisator Thijs van Os kijkt hier onwijs naar uit, al had hij gehoopt op een groter deelnemersveld. "Qua inschrijvingen zitten we op hetzelfde aantal als vorig jaar, maar dat is nog altijd de helft minder als dat we op het hoogtepunt hadden."

Een van de redenen is het financiële gedeelte dat met de race gepaard gaat. "Het is voor de schippers heel leuk om elkaar weer te zien en te meten wie de snelste is, maar puntje bij paaltje moet er wel geld verdiend worden", aldus Van Os. "De meeste van de deelnemende schepen werkt in de chartervaart. Als zij aan dit evenement meedoen, kunnen zij soms vier dagen geen gasten vervoeren. Dan verdienen ze dus niets."

In de afgelopen jaren kon Van Os zien dat er een trend gaande was, waarbij steeds minder schepen zich aanmeldden voor de Klipperraces in Enkhuizen. Daar kwam twee jaar geleden ook nog eens het coronavirus overheen, waardoor de race zelfs helemaal niet gehouden kon worden. En ook dit jaar kampt de organisatie met een aantal tegenslagen van schippers.

"We hebben weer een mooie editie gepland, al hadden we op meer deelnemers gehoopt"

"Dit jaar hebben we hetzelfde aantal inschrijvingen als vorig jaar. Dat is redelijk, maar we zitten nog niet op de aantallen van vroeger", zegt Van Os. "Op het hoogtepunt van de afgelopen races hadden we 55 deelnemers. Dit jaar zitten we op de helft van dat aantal. Dat laat zien dat er in ieder geval animo voor is. We hebben weer een mooie editie gepland, al hadden we op meer deelnemers gehoopt."

Driestedenrace

De deelnemers hadden tot gisteren de kans om zich in te schrijven, waarna ze een uitleg over de regels tijdens de wedstrijd kregen en hun startbewijs konden ophalen. Vandaag wordt er in de haven Krabbersgat van Enkhuizen verzameld voor de Driestedenrace.

Tijdens deze wedstrijd is alles aangewezen op het weer en de kennis van de schipper. Zij moeten een zo gunstig mogelijke route uitkiezen tussen de steden Medemblik, Stavoren en Urk, om vervolgens weer terug te keren in Enkhuizen.

"De start van de race blijf ik het meest fantastische vinden", zegt Thijs van Os. "Alle schepen liggen dan opgesteld in de haven. De snelste klippers starten bijna vanaf het naviduct, en de langzamere boten drijven al in het IJsselmeer. Hoe de race verloopt hangt af van de wind, en van de deelnemers. Ze moeten in ieder geval naar twee steden varen, voordat ze terugkeren in de haven van Enkhuizen."

Hoewel de start en de finish voor iedereen op de kade goed zichtbaar is, wordt het tijdens de race op het IJsselmeer voor de toeschouwers lastiger om te zien hoe de wedstrijd vordert. Van Os vertelt aan WEEFF/NH Nieuws dat ze voor de komende jaren gaan onderzoeken of het mogelijk is om het makkelijk bij te kunnen houden via GPS-systemen en internet.

Trapeziumbaan en afsluiting

Morgen wordt er door alle Klippers buiten Enkhuizen verzameld voor een wedstrijd op een zogenaamde Trapeziumbaan. Het komt er bij deze race vooral op aan om naar de vrije wind te zeilen, snel te manoeuvreren en te reageren op tegenstanders en het draaien van de wind. De eerste die over de finish gaat hoeft niet per se tot winnaar uitgeroepen te worden, aangezien er rekening wordt gehouden met de wind en handicap van de boot.

Het weekend wordt, net als vandaag, afgesloten bij Brouwerij de Werf in Enkhuizen met een prijsuitreiking. Hierna volgt een groot feest, dat voor iedereen gratis toegankelijk is.