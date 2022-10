Voormalig tv-presentatrice en oud-raadslid Léonie Sazias overleden

Voormalig tv-presentatrice en oud-raadslid van Hart voor Hilversum Léonie Sazias is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt 50PLUS-erevoorzitter Jan Nagel namens de familie. Sazias was al langere tijd ziek.

Sazias begon in 1980 als omroepster bij Veronica en maakte tijdens haar media-carrière radio- en tv-programma's bij onder andere de AVRO, de TROS en Omroep MAX. Programma's als Ruud & Léonie, De Ojevaarsjo en Dierenmanieren en brachten haar landelijke bekendheid.

Hilversumse politiek

Na deze periode in de media ging Sazias in 2006 de Hilversumse politiek in als eenmansfractie, onder de vlag van de Democratisch Liberale Partij Hilversum. In die tijd werd ze geroemd om haar debatvaardigheden en werd ze in 2007 gekozen als beste politicus van Hilversum.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werd ze lijsttrekker van Hart voor Hilversum. Als lijsttrekker lukte het Sazias de partij in relatief korte tijd uit te laten groeien tot maar liefst 6 zetels in 2014.

Haagse Politiek

Van het Hilversumse kwam ze in het Haagse terecht. In 2017 stond ze tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op nummer twee van de lijst 50PLUS. Na een flinke winst onder lijsttrekker Henk Krol werd het voormalige raadslid dan ook Kamerlid in Den Haag.

In datzelfde jaar werd er bij Sazias darmkanker geconstateerd. Ondanks dat bleef ze strijdbaar en ging ze de Kamer binnen met onder andere de portefeuille Zorg. De ziekte bleef haar echter parten spelen, waardoor ze regelmatig uitviel. Ze bleef tot 2021 Kamerlid, toen zag ze af van een nieuwe termijn en werd ze lijstduwer. Bij haar afscheid werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.