Foto's: oefeningen terreureenheid in IJmuiden • 6 jaar cel geëist tegen man die schoot aan Schulpweg Velsen-Noord

Karim el J. (32) vuurde vorig jaar op klaarlichte dag drie kogels af op een slachtoffer in een stilstaande personenauto aan de Schulpweg in Velsen-Noord. Gisteren eiste het OM daar 6 jaar cel voor.

Het slachtoffer kwam er vanaf met een schotwond in zijn hand en een gebroken neus. Maar dat had volgens de officier van justitie veel erger kunnen zijn.

El J. liep namelijk rond met een vuurwapen, zonder te weten hoe hij die moet gebruiken. Dat hij 'slechts' de hand van de andere man raakte met zijn schoten, is puur toeval, meent het OM. Hij had het slachtoffer tijdens de mishandeling ook dodelijk kunnen raken. Bovendien bracht hij omwonenden in gevaar door de ruzie overdag in een woonwijk uit te vechten.

Het enige dat volgens de officier vóór de verdachte sprak na het incident, is dat hij tijdens de zaak meegewerkt heeft.

De uitspraak volgt later.