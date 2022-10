Opnieuw anti-zwartepietteksten voor de deur bij Zaans stadhuis

Op Facebook schrijft de groep: "Burgemeester Jan Hamming heeft later vandaag alle intochtcommittees uitgenodigd voor een dialoog over Zwarte Piet. Eerder zei hij geen stemmen uit te sluiten in dit gesprek. Echter ontbreekt onze uitnodiging…"

De groep doelt op een interview van Hamming vorig jaar met NH Nieuws. Hij reageerde toen op een soortgelijke actie van de groep en nodigde ze uit voor een gesprek. "Mijn deur staat altijd open." De actiegroep vertelde destijds aan NH Nieuws dat ze van plan waren met de burgervader in gesprek te gaan: "Maar in dat gesprek gaan wij harde eisen stellen, want wij vinden zijn standpunt (of het gebrek er aan) onacceptabel." Dat gesprek is er dus nooit gekomen.

Gemeenteraad

De woordvoerder van Jan Hamming zegt dat de Zaanse gemeenteraad vanavond in gesprek gaat met de Sinterklaascomités. "Eén van de onderwerpen die besproken wordt is de kleur van Zwarte Piet." Als voorzitter van de raad is Jan Hamming daar inderdaad bij.

