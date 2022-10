Bijlmerramp nog altijd een litteken: "Zit me nog steeds dwars dat ik niet weet waar ze is doodgegaan"

Het is vandaag precies dertig jaar geleden dat een vrachtvliegtuig van El Al zich in de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg boorde. AT5 staat vandaag uitgebreid stil bij de Bijlmerramp en de nasleep daarvan. Zo doen we in samenwerking met de NOS live verslag van de herdenking in Zuidoost vanaf 17.00 uur. Maar ook herhalen we enkele documentaires die we de afgelopen jaren maakten.

De familie van Morena Vrutaal weet nog altijd niet waar ze precies om het leven is gekomen

Zo tekenden we in 2017 de getuigenissen op van omwonenden en nabestaanden. Zoals de familie van Morena Vrutaal. Morena verruilt in 1986 Aruba voor Nederland. Ze is dan 12 jaar. In de flat Echtenstein komt ze wonen bij haar tante, Maria Herts. Op de avond van de ramp - het is dan zondag - springt ze nog even snel op de scooter om melk te halen voor haar zoontje. Haar vriend Corson gaat mee. Ook hij overleeft de ramp niet, terwijl hun zoontje thuiszit bij tante Maria. Vuurzee Voor Maria blijft het moeilijk om hun dood te verwerken. "Het zit me nog steeds dwars dat ik niet weet waar ze precies is doodgegaan. Was het binnen, of was het buiten?" De vuurzee die de Boeing veroorzaakte maakte het onmogelijk om te helpen. "Je wilde wel, maar je kon niet helpen", vertelt buurtbewoner John Banel.

In 2017 spraken we ook met hulpverleners die die avond in de Bijlmer actief waren. Zoals Leo Dortland, die als politieagent bij het afzetlint van de rampplek stond, en naast slachtoffers ook te maken kreeg met plunderaars. Ramptoeristen "Mensen liepen over de galerijen, doorzochten de woningen en trokken alles leeg. We hebben mensen met magnetrons weg zien rennen of een televisie", aldus Dortland. Hij vertelt dat de politie die avond ook werd geconfronteerd met ramptoeristen die de hulpverlening bemoeilijkten. "We hebben echt staan knokken. Er kwamen honderden mensen op de rampplek af. Die hadden er helemaal niets mee te maken hadden." Oud-hoofdcommissaris Bernard Welten had vanaf de eerste minuut de leiding op de rampplek. In de documentaire vertelt hij dat politie en gemeente na de ramp werden geconfronteerd met ruim 1500 vermisten. "Mensen werden als vermist opgegeven, wat later voor een verkeerd doel was gedaan. Er waren mensen die iemand als vermist opgaven, omdat iemand bijvoorbeeld al tien jaar de alimentatie niet had betaald. Er werd ook op een perverse manier misbruik gemaakt van de situatie", aldus Welten.