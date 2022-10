Klimster Lynn van der Meer is te goed voor Nederland: "Geen uitdaging"

Klimmen wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit. Meer klimhallen en sinds 2020 is klimmen ook een Olympische Sport. Uitblinker in Nederland op de klimwand is Amsterdammer Lynn van der Meer. "Altijd leuk om er met de winst van door te gaan."

Met vier Nederlandse titels op zak is Lynn van der Meer een grootheid in de klimsport. Afgelopen weekend maakte ze haar favorietenrol tijdens een kwalificatiewedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap meer dan waar. In klimhal Mountain Network in Amsterdam-West haalde ze als enige de top van de route. "Ik denk dat er te weinig uitdaging was voor haar", vertelt Aukje van Weert. De bondscoach van het Nederlands klimteam begeleidt Van der Meer.

Bekijk de reportage voor het hele verhaal.