Ondernemers Noordermarkt boos over nieuwe plaatsvergunningen: "Ik word zo kapotgemaakt"

Een groep ondernemers van de Noordermarkt in Amsterdam op maandag zijn boos. Ze loten elke week mee voor een standplaats, maar voelen zich door de gemeente gedwongen om per 1 november een tijdelijke vaste plaatsvergunning aan te nemen die hen verplicht om 10 van de 13 maandagen per kwartaal aanwezig te zijn. De marktondernemers vinden dat die voorwaarde niet haalbaar is. Maar wie het aanbod afwijst, verliest zijn gunstige rangnummer en dus een goede plek op de markt.

Denise van Houweninge loot al 15 jaar mee om voor een kraam op de maandagochtend op de Noordermarkt. Ze is een zogeheten sollicitant. Zij en 22 andere marktkooplui hebben nu een brief van de gemeente gekregen waarin staat dat ze een tijdelijke vaste plek kunnen krijgen. Die is voor hen ook goedkoper. Dat lijkt fijn, maar dat betekent wel dat ze 10 van de 13 maandagen op de markt aanwezig moeten zijn, anders vervalt hun plek "Persoonlijk wil ik geen vaste plek, ik wil sollicitant blijven", vertelt Van Houweninge. "Daarvoor moet ik minimaal vier keer per jaar op de markt staan. Het probleem is, dat als ik de plek niet neem, dat ze dan mijn nummer afpakken. Dat terwijl ik hier al vijftien jaar sta en een gunstig rangnummer heb. Die wil ik niet opgeven. Bovendien mag ik dan nog steeds niet vroeger dan 9 uur 's morgens mijn kraam inrichten, terwijl ondernemers met een echte vaste plek dat wel mogen."

Ook Birgit Snitker, die al achttien jaar met Afrikaanse jurken en sieraden op de Noordermarkt staat, voelt zich voor het blok gezet door de gemeente. "Ik word kapot gemaakt, ik verkoop heel slecht in de winter. Ik heb meer zomerhandel en ga in de wintermaanden naar Afrika om mijn producten te kopen en te maken", aldus Sntiker. "Ik heb hier 18 jaar mijn brood verdiend, en ik vind het heel erg dat het ondernemen mij door de gemeente onmogelijk wordt gemaakt." Lusten en lasten Niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Zo laat de gemeente weten in een reactie. Ze vrezen voor leegstand, net zoals bij andere markten in de stad. Sinds de coronacrisis is er ook een lagere bezettingsgraad op de Noordermarkt en de markt moet wel rendabel blijven. Dus wie bij de herindeling in maart 2023 een definitieve vaste plek wil, moet zich nu committeren aan een tijdelijk vaste plek met de aanwezigheidsplicht. Weer of geen weer. Plaatsgarantie, een gereduceerd tarief en op den duur een vaste locatie op de markt zijn rechten volgens de gemeente. De aanwezigheidsplicht staat tegenover die rechten, omdat dat de markt als geheel ten goede zou uitkomen.

Daar is V an Houweninge het niet mee eens. "J e hebt veel dagen dat het regent en stormt, ja daar heb ik geen handel voor. De vrees voor een half lege markt op regenachtige herfst- en winterdagen ziet ze niet als een probleem. "Je kan ook minder kramen neerzetten. Er zijn altijd ondernemers die wél willen staan." Haar collega Joffry Broëlman verderop ergert zich aan de slechte communicatie van de gemeente. "Nu komen ze hier vlak voor de winter mee aan. W ij hebben van tevoren niks gehoord over dit besluit en bezwaar maken mogen we niet."

De gemeente laat weten dat de marktondernemers vier weken per jaar extra mogen wegblijven om inkopen te doen. Ze willen binnenkort graag in gesprek met de marktondernemers om een oplossing te vinden voor hun bezwaren.