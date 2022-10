De Peiling: mijn huisdier is de allerleukste van Noord-Holland

Het is vandaag dierendag, de dag waarop we onze huisdieren even extra verwennen. In onze provincie zijn er vast ook genoeg leuke beestjes die vandaag in de watten worden gelegd. De vrolijkste hond, het konijn met de schattigste snuit of de liefste kat die altijd op je schoot kruipt. Is jouw huisdier het allerleukste van de hele provincie?