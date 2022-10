Huizers leven mee met eredivisiedebuut van hun volleybalclub: "Trots"

De vuurdoop voor Huizen in de eredivisie zit erop. De Gooise volleybalclub speelde dit weekend z'n eerste wedstrijd op het hoogste niveau. En daar keken de Huizers al vele jaren naar uit. Een reportage van deze historische avond. "Ik ben echt heel trots."

Tegenstander zaterdagavond in sporthal Wolfskamer in Huizen was VCN uit Capelle aan den IJssel. Dat leverde een spannende wedstrijd op, waar de bezoekers na vijf sets met de winst naar huis gingen (2-3).

Deze zaterdag gaat Huizen op bezoek bij Zevenhuizen. En dat is toevallig de oude club van trainer Teun Buijs.