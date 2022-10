Vandalen trekken spoor van vernieling door Ouderkerkse gemeenschap: ''Snijdt door ziel''

Inwoners van Ouderkerk aan de Amstel hebben al weken te maken met nachtelijke onruststokers die door het hele dorp schade aanrichten. Dit weekend bereikte de golf vernielingen een voorlopig dieptepunt toen bij het lokale zwembad brand werd gesticht, de honingkast van een imker uit het dorp voor de zoveelste keer in puin werd geslagen en verschillende auto's werden vernield.

De vernielingen treffen onder andere een groep Ouderkerkers die zich belangeloos voor de gemeenschap inzet. Zwembad het Amstelbad draait namelijk bijna geheel op vrijwilligers. Zij vonden afgelopen zaterdag twee afgebrande stoelen in een van de kleedkamers. "Geen idee waar ze vandaan komen, want die stoelen zijn niet van ons", vertelt bestuurder Marita Leupen. De brand heeft gezorgd voor flinke roetschade aan de onlangs gerenoveerde vloer en muur. Leupen weet nog niet voor welk bedrag het bad gedupeerd is, maar het vandalisme veroorzaakt een knoop in haar maag. "Dit zijn mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het bad. Het snijdt door de ziel van onze vrijwilligers." Tekst gaat verder onder Facebookpost

Ook bij imker Herman Groen van Imkerij De Ronde Hoep was het in de nacht van vrijdag op zaterdag raak. Voor de derde keer in twee maanden werd zijn honingstalletje kort en klein geslagen. Bij het onbemande miniwinkeltje kunnen Ouderkerkers potten lokale honing halen waarna zij het geld voor de honing in een kistje doen of digitaal overmaken. Het sleutelwoord is dus vertrouwen, maar dat heeft Groen inmiddels niet meer. "Ik verkoop nu geen honing meer", zegt hij teleurgesteld. Afgelopen weekend zijn zijn potten stukgegooid op het pad. Eerder werd ook al eens een pot door een autoruit gegooid. De rieten korf waar de potten instaan, is vernield. "Het kost een paar honderd euro om die te vervangen", meent Groen. De vandalen hebben ook meerdere malen geprobeerd om het kistje met geld open te breken. Zaterdag lukte dat, maar volgens Groen was dat op dat moment gelukkig leeg. Tekst gaat verder onder Facebookpost

Ook het Amstelbad heeft vaker te maken met vandalisme, vertelt Leupen. "Vaak komen ze achterom via sportclub SV Ouderkerk", weet de vrijwilligster. De vernielingen zijn meestal relatief onschuldig, maar ze is bang dat het van kwaad naar erger gaat. En nu het zwembad flink investeert in duurzaamheid, is elke vernieling een harde financiële klap.

"Daarom hebben we nu toch besloten om bewakingscamera's te laten plaatsen", vertelt Leupen. Alle zwembaden krijgen binnenkort een afdekking om de warmte van het water vast te houden. Het zwembad wil de vandalen ook tegen zichzelf in bescherming nemen. "Ze kunnen het kapot maken, maar er ook onder komen en verdrinken." Het Amstelbad gaat aangifte doen van brandstichting en ook imker Groen deed al twee keer aangifte. Maar hij heeft er weinig vertrouwen in dat dat de oplossing is. "Het is terreur in het dorp en er is te weinig politie op straat", vindt hij. Groen hoopt dat de Ouderkerkers zich gaan vereniging. "Ik denk dat we zelf buurtpreventie op moeten zetten. Anders houdt het niet op."