Paddenstoelen plukken: wat mag wel en wat niet?

De combinatie van hoge temperatuur en flink wat regen heeft gezorgd voor een paddenstoelen-explosie in het bos. Het is verleidelijk, maar plukken mag bijna nooit. In gebieden van staatsbosbeheer wordt een klein oogje toegeknepen, als je voor eigen gebruik een klein bakje plukt, wordt dat gedoogd vertelt boswachter Rien de Vries.

We spreken de boswachter in landgoed Elswout bij Overveen, een bijzondere plek als het om paddenstoelen gaat. "In dit bos groeien wel zeshonderd verschillende soorten waaronder een paar hele zeldzame", vertelt een trotse boswachter Rien de Vries van Staatsbosbeheer. Hij vertelt ook dat wandelaars goed moeten opletten als ze paddenstoelen plukken. In het Nationaal Park Zuid Kennemerland is het plukken van paddenstoelen helemaal verboden. Maar dat geldt niet voor alle terreinen van Staatsbosbeheer.

Een klein beetje mag

Als je van plan bent paddenstoelen te gaan plukken moet je goed informeren wat de regels zijn in het gebied waar je aan de slag wil. Op borden bij de ingangen van het gebied staat meestal aangegeven wat wel en wat niet is toegestaan. In veel gebieden van Staatsbosbeheer is de policy dat een klein beetje plukken, een hoeveelheid van zo'n 250 gram, door de vingers wordt gezien. Maar bij grotere hoeveelheden krijg je een boete.

"Ieder jaar treffen we wel wandelaars aan met dozen en manden vol paddenstoelen", vertelt Rien de Vries. "Die krijgen dan een bekeuring". Over de hoogte van de boete wordt bepaald door de officier van justitie, maar die kan oplopen tot enkele honderden euro's.

