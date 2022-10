Verdachte van overrijden en neersteken man bij tankstation Berkhout ontkent te hebben gestoken

Vandaag moest Hodiyan H. voorkomen tijdens een tussentijdse zitting in de Haarlemse rechtbank. De Horinees was zenuwachtig, zo vertelde hij. "Het is de eerste keer dat ik hier zit."

Enorm veel geweld

Over waarom het op 25 februari bij het tankstation tot zoveel geweld kwam, werd vandaag niets duidelijk. Wel over wat ongeveer moet zijn gebeurd. Volgens de officier van justitie werd het slachtoffer eerst omver gereden, daarna overreden en meegesleurd. Vervolgens werd de man, een 28-jarige man uit Wijdenes, geschopt en gestoken in de buurt van zijn hart.

Bloedend weet hij de winkel van het tankstation te bereiken waar de hulpdiensten worden gebeld. Dat het slachtoffer het kan navertellen mag dus een wonder genoemd worden. De inwoner uit Wijdenes is vandaag zelf niet bij de zitting aanwezig.

Het Openbaar Ministerie spreekt van opzet en beschuldigt Hodiyan H. en zijn 24-jarige medeverdachte uit Hoorn van poging tot doodslag.

'Ik heb nooit iemand aangespoord om te steken'

H. vertelt vandaag in de rechtbank dat hij niet verantwoordelijk is voor het neersteken. "Ik heb nooit iemand aangespoord om te steken, heb niks gezien." Wel zegt hij bewust te zijn geworden van zijn daden. "Ik heb in detentie tijd gehad om na te denken. Ik wil naar school gaan, samenwonen met mijn vriendin."

Volgens zijn advocaat is er geen reden om H. langer in voorarrest te houden. Uit het onderzoek zou niet zijn gebleken dat hij degene was die had gestoken. Maar volgens de officier is de heftigheid van het geweld genoeg reden om hem niet vrij te laten.

Zelf liet H. weten aan alle voorwaarden te willen meewerken die de reclassering noodzakelijk acht. En dat zijn er nogal wat. Onder meer een meldplicht, ambulante behandeling, een contact- en locatie verbod, het niet mogen verhuizen zonder toestemming en starten met dagbesteding, zo somde de rechter op. "Ik wil verder met mijn leven. En in detentie kan ik niet verder met mijn leven", zo zei de verdachte in antwoord daarop.

Tweede verdachte ook voor de rechter

Morgen wordt duidelijk of H. langer in voorarrest moet blijven. Als dat zo is, moet hij op 23 december opnieuw voorkomen in een tussentijdse zitting. Dat komt omdat het onderzoek nog niet is afgerond. De tweede verdachte moet zich op 17 oktober voor het eerst bij de rechtbank melden.