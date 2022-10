Bewoners Meerwijk hebben 'slapeloze nachten' over herinrichtingsplan met minder parkeerplaatsen

De definitieve plannen voor de herinrichting van Meerwijk in Schalkwijk veroorzaakt ondanks aanpassingen alsnog veel onrust onder de bewoners. "Er is niet eens naar ons alternatief gekeken", roept Cobie Tigchelaar verontwaardigd. Komende donderdag zal ze haar mening en dat van veel van haar buurtgenoten uitspreken tijdens de politieke behandeling van het ontwerp.

"Aan het begin hebben we gezegd dat we niet 4 of 10 miljoen, maar 24 miljoen euro willen uitgeven voor de herinrichting van de wijk, omdat er al 40 jaar niks aan gedaan was. En dan zeg je eigenlijk tegen de inwoners: 'hier hebben we een mooi cadeau'. Terwijl de inwoners naar het cadeau kijken en eigenlijk zeggen, maar dit willen we niet."

Maar er klonk niet alleen protest uit de buurt, er is ook een alternatief aangedragen. Want in plaats van complete groenstroken zouden wellicht groene, waterdoorlatende parkeerplaatsen een oplossing kunnen zijn, zo werd aangedragen. Dat alternatief is volgens Cobie nooit goed uitgezocht. "En in andere steden kan het wel, waarom hier dan niet?"

Ze vindt het ook niet eerlijk dat in de berekeningen van de gemeente 147 garageboxen zijn meegeteld. "Daar staat vaak huisraad in en geen auto", weet Cobie. "En veel van die boxen worden ook opgekocht en duur verhuurd."

Er wonen hier veel ouderen en mensen die slecht ter been zijn, vertelt Cobie strijdlustig. "Ikzelf ben 70 en kan wel even lopen als ik 's avonds na het oppassen op mijn kleinkind thuis kom. Dan haal ik de auto de volgende dag wel op. Maar veel mensen kunnen die 100 meter niet lopen." De gemeente noemt in het plan die 100 meter een 'acceptabele loopafstand'. "Er zijn mensen die me schrijven dat ze slapeloze nachten hebben en dat ze er over denken om te gaan verhuizen."

Protesten uit wijk leidden tot herberekeningen en aanpassingen. Het definitieve plan dat in februari werd gepresenteerd bevatte wel 101 extra parkeerplaatsen, maar dat is volgens veel buurtbewoners een doekje voor het bloeden, omdat dan toch niet iedereen dicht bij zijn woning kan parkeren.

Cobie Tigchelaar heeft samen met de wijkraad meer dan 75 e-mails verzameld van buurtgenoten die het ook niet meer snappen. De gemeente wil met de herinrichting asfalt en steen inruilen voor groen, om de wijk ook bestand te maken tegen het veranderende klimaat met veel regenval. En daarbij wordt vastgehouden aan het plan om in de straten maar aan één kant parkeerplaatsen in te richten en aan de andere kant een groenstrook aan te leggen.

Cobie kon haar oren niet geloven. Een week later werd D66 tijdens de verkiezingen weer één van de grootste partijen van Haarlem en nu is juist Van Leeuwen wethouder geworden, met in zijn portefeuille de herinrichting van Meerwijk.

"Ik heb daarna nooit meer wat van hem gehoord. Ik heb zo sterk het gevoel dat het een verkiezingsstunt was." En ook voorzitter Marijke 't Hart van de wijkraad Meerwijk neemt het woord 'kiezersbedrog' in de mond. "Wat mij met name steekt, is dat ons nooit is uitgelegd waarom er per se in de straten een groenstrook moet komen. Het lijkt wel een prestigeproject van de politiek."

Volgens haar is er geen enkele poging gedaan om met de bewoners in gesprek te gaan. "Het afgelopen half jaar is het klankbord niet bij elkaar geweest, ondanks de toezegging dat deze maandelijks bij elkaar zou komen." Donderdag bespreekt de Haarlemse politiek in de commissievergadering van de gemeenteraad het definitieve ontwerp.