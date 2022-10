Nieuw systeem moet 'ergernis nummer één' bij bloeddonatie verminderen

De vraag naar nieuwe bloeddonateurs blijft onverminderd groot. Jaarlijks verliest de bloedbank ongeveer 10 procent donoren. Onder de mensen die wel al bloed afgeven, is de lange wachttijd een grote ergernis. Daarom hanteert Sanquin een nieuw systeem, waarbij een stoel kan worden gereserveerd bij de bloedbank in Hoorn. "We kunnen alles nu veel beter reguleren."

Bloedbank Sanquin, met vestigingen in onder meer Hoorn en Purmerend, ontvangt jaarlijks 380.000 mensen in Nederland die bloed doneren. Jaarlijks verliest de bloedbank daar plus minus tien procent van. Dit komt door natuurlijke uitstroom, vertelt woordvoerder Merlijn van Hasselt aan WEEFF/NH Nieuws. "Je moet hierbij denken aan mensen die te oud worden om bloed te doneren", licht hij toe. "Maar ook bijvoorbeeld aan donateurs die zwanger raken, of ziek worden." Daarnaast gaan er donateurs verloren door het wijzigen van het telefoonnummer, of omdat zij verhuisd zijn. Daarom doet de bloedbank een continue oproep aan mensen om bloed te doneren. "Die tien procent afname willen we in ieder geval terug werven", zegt Van Hasselt. Ergernis Voor degenen die wel al bloed doneren zijn de wachttijden wellicht verleden tijd. "De nummer één ergernis bij donateurs was de lange wachttijd. We hebben natuurlijk maar een beperkte capaciteit bij al onze locaties." Bij het vorige systeem konden donateurs binnen twee weken na de oproep op een eigen gekozen tijdstip bij de bloedbank naar binnen lopen. Hierdoor kon het voorkomen dat er op bepaalde dagen tijdstippen veel mensen aanwezig waren om bloed te doneren.

Quote "Onze nummer één ergernis bij donateurs was de lange wachttijd" merlijn van hasselt, bloedbank sanquin

Daarom maken alle bloedbanken van Sanquin vanaf nu gebruik van een nieuw systeem. Degenen die een oproep krijgen om bloed te doneren, ontvangen daarbij een tijdslot van een half uur waarin zij terecht kunnen. Als donateurs uit West-Friesland via internet aangeven dat zij bloed komen doneren, wordt er in Hoorn een stoel gereserveerd. Tevens geeft de woordvoerder aan dat ze door de nieuwe werkwijze de voorraad per bloedgroep beter kunnen reguleren. De oproepen worden afgestemd op de wens van onder meer het Dijklander Ziekenhuis. Door het actief balansen van de voorraad weet de bloedbank voor welke groep extra donateurs nodig zijn, of voor welke bloedgroep op dat moment minder mensen hoeven worden opgeroepen. Mocht het voor donateurs niet mogelijk zijn om op de meegegeven datum of het tijdstip een afspraak in te plannen, dan kunnen zij voor een ander moment kiezen.