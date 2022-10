Ajax-trainer Schreuder aast op eerherstel: "We moeten absoluut beter gaan presteren"

Ajax neemt het morgenavond in de Champions League op tegen het Italiaanse Napoli. Na het 2-1 verlies tegen Liverpool komt een overwinning als geroepen om uitzicht te blijven houden op overwintering in het miljoenenbal.

"We moeten absoluut beter gaan presteren. Morgen is een uitgelezen kans om ons te verbeteren. Ik heb veel vertrouwen in mijn eigen spelers. Daarnaast hebben we Napoli goed geanalyseerd. We weten wat voor wedstrijd het kan gaan worden", blikt Ajax-trainer Alfred Schreuder vooruit.