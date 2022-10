Een blijvende herinnering aan Marcel Reus, eeuwige strijder voor de saamhorigheid

Het verdriet in de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek is groot als Marcel Reus in de zomer van 2021 plotseling overlijdt. Samen met zijn vriend Kees Oudt trekt hij jarenlang samen op, als supervrijwilliger en als strijder voor de saamhorigheid. Buurman en Buurman, worden ze regelmatig genoemd. Maar dan wél ontzettend handig. Ruim een jaar na het overlijden van Marcel volgt erkenning voor het duo.

Voetbalvereniging DESS, zwembad 't Ploetertje, het kermiscomité, Koningsdag en carnaval. Je kunt het niet bedenken of Marcel Reus was er op een of andere manier bij betrokken. In veel gevallen dus samen met zijn vriend Kees. Marcel was een duizendpoot die altijd energie stak in de gemeenschap. "Drukke mensen hebben altijd tijd", was een gevleugelde uitspraak van hem.

Niet geheel toevallig komt die uitspraak terug in de zitbank die de gemeente Medemblik dinsdagavond overhandigde aan de vrouw van Marcel. De bank zal als blijvende herinnering op het terrein van SV DESS worden geplaatst en op 13 november worden onthuld.

Onderscheiding

Dinsdagavond werd zijn vriend Kees overvallen door de burgemeester van Medemblik, Dennis Straat. Voor zijn vele verdiensten en de belangrijke rol die hij vervult in de dorpskernen, ontving Kees de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. "Bevlogen vrijwilligers als Kees en Marcel maken het mogelijk dat voorzieningen en organisaties in Sijbekarspel-Benningbroek een actieve rol blijven spelen in de gemeenschap", aldus de waarnemend burgemeester.