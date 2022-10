Niet schrikken: levende standbeelden vanavond in centrum Zaandam

Wie vanavond door het centrum van Zaandam loopt komt ze gegarandeerd tegen: tientallen levende standbeelden vanuit de hele wereld. Allemaal mooier en echter dan die je op de Dam in Amsterdam tegenkomt, verzekert organisator Robin Hagen resoluut. Morgen staan er ook nog standbeelden in Zaandam, volgende week is er een wereldkampioenschap 'living statues' in Alkmaar.

World Living Statues

Het festival komt uit Arnhem, waar het in totaal dertien keer is georganiseerd. "Het was eerst een klein deel van een groot festival", vertelt de organisator. In de straat met die 'living statues' stond het altijd bomvol van de mensen. Toen dacht ik: 'als we dat nou uitvergroten en er een soort WK van maken…'" Hagen ging serieus aan de slag en ging de grote steden van Europa af, 'scouten' naar talent. "We hebben ze letterlijk van de straat gehaald. In hun bakje hebben we geen geld gegooid maar een uitnodiging voor een bijeenkomst 's avonds. Daar hebben we ze gevraagd of ze naar ons wereldkampioenschap in Arnhem wilden komen." Tekst loopt door onder de foto's

Levend standbeeld World Living Statues

Levend standbeeld World Living Statues

Levend standbeeld Debby Gosselink

Levend standbeeld World Living Statues

Levend standbeeld World Living Statues Volgende

Na de jaren in Arnhem wilde hij het wereldkampioenschap eigenlijk in China organiseren. "Ik kon niet overweg met de wethouder in Arnhem, maar belangrijker was dat we naar China zouden gaan. Vanwege corona werd dat afgelast." Na een paar jaar stilstand heeft Alkmaar de eer en staan er een week van tevoren al vijfentwintig beelden in Zaandam.

Quote "Als je bij ons een prijs hebt gewonnen, dan zit je agenda voor de komende jaren vol" organisator Robin Hagen

De artiesten die we in Zaandam gaan zien komen uit zestien verschillende landen. Het belooft wat als je op de woorden van Hagen afgaat: "Als je bij ons een prijs hebt gewonnen, dan zit je agenda voor de komende jaren vol. Dan vlieg je de hele wereld over. Dus daarom komen ze altijd graag bij ons terug. Ik kijk eruit ze weer te zien, want door corona hebben we een aantal jaren niets kunnen doen." Tekst loopt door onder de foto

Organisator Robin Hagen - Aangeleverd

Hij vervolgt: "Nu treden al die echt goede artiesten niet meer op straat op. Dit is een wereld van verschil met wat je in Amsterdam op de Dam ziet. Deze mensen treden alleen bij bedrijfsevenementen op of bij festivals." Vanavond zijn de beelden vanaf 19.30 uur te zien op de Gedempte Gracht in Zaandam. Ook morgen is er genoeg te zien van 13.00 tot 17.00 uur, op de Gedempte Gracht maar dan ook aan de Westzijde tot aan de Bullekerk.