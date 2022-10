Afrekening, drugslab? Het is een week na vondst dode man nog gissen op de Vereweg

Een afrekening in het criminele circuit, een drugslab? Precies een week na de vondst van een dode man aan de Vereweg - tussen Oostwoud en Medemblik in - is het nog altijd gissen wat er heeft plaatsgevonden. De politie houdt de kaken nog altijd stijf op elkaar. "Het houdt je wel bezig."

De politie zegt ook na een week nog niets kwijt te kunnen over deze zaak. Eén van de huurders van een achterkant van het pand is Maurice Smit, eigenaar van een voegbedrijf in Medemblik. "Ik ben ook wel nieuwsgierig wat er is gebeurd. Ik begreep dat de eigenaar van het pand, Jaap Wijdenes, die persoon heeft gevonden en dat hij hem niet kende. Dus dan is het niet één van de huurders, lijkt me." Wijdenes zelf wilde niets kwijt over de kwestie.

Als huurder werd Smit vorige week verhoord door de politie. "Vorige week dinsdag kwam ik hier om een uur of elf, nadat ik drie weken op vakantie was geweest. Op het politiebureau moest ik een verklaring afleggen. Ze vroegen wie hier allemaal ruimtes huren, of ik wel eens iets verdachts gezien had. En ze maakten afdrukken van mijn schoenen."

Hij hoort ook de geruchten over een afrekening in het criminele circuit of een drugslab. Of dat het slachtoffer op de Vereweg zou zijn gedumpt. "Het is hier heel afgelegen. Je ziet hier in de verkaveling wel eens wat drugsafval in de walkant, maar een drugslab? Het lijkt me sterk, want de deuren staan eigenlijk altijd open. Ook aan de voorkant van het gebouw. Het is hier helemaal niet schimmig of geheimzinnig. Maar het is een raar verhaal. Je bent toch benieuwd wie die overleden persoon is en wat er is gebeurd. Het houdt je wel bezig."