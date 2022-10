'De Nieuwe Vrouw' in Singer Laren, maar waar blijft de nieuwe man?

De vrouw als muze, als moeder en als kunstenaar. Het komt allemaal voorbij in het museum Singer Laren. Conservator Maaike Rikhof laat met de tentoonstelling 'De Nieuwe Vrouw' de ontwikkeling van vrouwen in de kunst zien.

"Hier zie je neuzen, vagina's, penissen en oren," zegt Maaike Rikhof die bij een sculptuur staat van hedendaags kunstenaar Femmy Otten. "Deze vrouw ligt in balans, met een kluit van lichaamsdelen aan haar voet. Zij heeft haar evenwicht gevonden." Tegen de achtergrond van de emancipatie toont het museum hoe het beeld van vrouwen is veranderd vanaf eind 19e eeuw tot nu. Conservator Rikhof, zelf gespecialiseerd in gendergeschiedenis en kunstgeschiedenis, straalt als ze over de door haar samengestelde expositie spreekt. "Je ziet die hele ontwikkeling terug in het museum. Aan de hand van verschillende thema's zoals sport, moederschap, maar ook activisme en vrouwen en betaalde arbeid, volg je het pad van de vrouw van de afgelopen 150 jaar."

Korte haren en sigaretten Je voelt die emancipatie in de kunst die nu in Singer Laren hangt. Voor Maaike Rikhof is het een thema dat zeker ook van deze tijd is: "Vrouwen wierpen gaandeweg hun keurslijf af. Jurken met corset werd kleding zonder corset. Ze gingen roken, iets wat tot dan alleen voor mannen was. Ze knipten hun haar kort 'a la garçonne' en ze eisten hun plek op de arbeidsmarkt op." Rikhof vervolgt: "Je ziet dat bijvoorbeeld heel duidelijk aan het zelfportret van Charley Toorop met haar kinderen. Zij heeft een palet in haar hand en haar penseel opgeheven. Zij profileert zichzelf heel duidelijk als moeder én als proffesioneel schilder. Het is mijn lievelingswerk, zij is De Nieuwe Vrouw."

Werk aan de winkel Hoewel de tentoonstelling een flinke stap in de goede richting is, zit de verheffende missie van Rikhof er nog lang niet op. Er is nog genoeg werk aan de winkel. "Na De Nieuwe Vrouw wordt het tijd voor De Nieuwe Man. Dan beginnen we met David Bowie en dan via Harry Styles en alle mannen die nagellak dragen naar een nieuw soort man die gevoelig en vrouwelijk durft te zijn. Ik ben er zeker bij!" De tentoonstelling 'De Nieuwe Vrouw' in het museum Singer Laren is te zien tot en met 8 januari 2023.