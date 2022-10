Verdachte aanranding en zware mishandeling in nachtclub meldt zich na verspreiden beelden

Een 20-jarige vrouw wordt in juli aangerand in een nachtclub in het centrum. En daar blijft het niet bij. Als ze zich wil verdedigen tegen de man die haar bij haar borst pakt, wordt ze zo zwaar mishandeld dat ze wekenlang alleen vloeibaar voedsel binnen kan krijgen via een rietje. De politie is dringend op zoek naar twee mannen. Ze worden allebei verdacht van de zware mishandeling, een van hen ook van de aanranding. In Bureau 020 deze week de beelden van het incident. Omdat een van hen zichzelf inmiddels bij de politie heeft gemeld, zijn de beelden offline gehaald.

AT5 / Luuk Koenen

Het is iets voor 05.00 uur in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juli. Het slachtoffer staat in het VIP-gedeelte van de club met een paar vriendinnen. Als die even wat te drinken gaan halen komt er een man naar haar toe die ze niet kent. Hij doet wat pogingen om haar te versieren, maar ze heeft geen interesse. Bij haar linkerborst gegrepen Ze praten nog eventjes en dan pakt de man ineens heel hard haar linkerborst vast. Het slachtoffer probeert de man weg te duwen, maar dat lukt niet. Hij blijft haar borst vasthouden. Ook staat er inmiddels een tweede man bij. Als de vrouw de eerste man nogmaals weg probeert te duwen, wordt ze aangevallen door de tweede man.

Die pakt haar bij haar keel en slaat haar meerdere keren tegen haar hoofd. Terwijl het slachtoffer zich probeert te verdedigen, krijgt ze meerdere harde klappen van beide mannen. Uiteindelijk halen andere bezoekers en portiers de mannen en het slachtoffer uit elkaar. "Dat deze jonge vrouw het slachtoffer is geworden van aanranding is natuurlijk al erg genoeg", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Maar dat ze vervolgens op deze manier in elkaar is geslagen is natuurlijk bizar. Na de mishandeling merkte ze dat haar mond vol met bloed zat en spuugde ze een tand uit. Ook voelde ze haar kaak verschuiven." Acht schroeven in haar kaak In het ziekenhuis blijkt dat ze een gebroken kies heeft en een loszittende voortand. Ook blijkt haar kaak op drie plekken gebroken. De impact is enorm: diezelfde dag nog moet ze geopereerd worden. Er moeten acht schroeven in haar kaak worden aangebracht en die moeten daar zes weken blijven zitten. Al die weken moet het slachtoffer constant haar tanden op elkaar houden, kan ze dus niet praten en kan ze alleen maar vloeibaar eten binnenkrijgen met een rietje.

Onduidelijk is wie van de twee mannen haar de klap gaf die ervoor zorgde dat haar kaak brak. Wel is duidelijk dat allebei de mannen worden verdacht van zware mishandeling. En de man die de vrouw bij haar borst greep wordt dus ook verdacht van aanranding. "Een heel zware mishandeling dus met ook heel heftige gevolgen", zegt Stor. "De twee mannen die dit op hun geweten hebben moeten zo snel mogelijk opgepakt worden. Heb jij informatie over deze zaak voor ons? Neem dan zo snel mogelijk contact op."