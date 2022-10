Vrijwilligers molen Ceres Bovenkarspel ontvangen Molenprijs: "Grote waardering"

De vrijwilligers van molen Ceres in Bovenkarspel zijn afgelopen weekend verrast en geëerd met de Molenprijs 2022. "Wij zijn heel blij dat we deze prijs in ontvangst mochten nemen", vertelt molenaar Johan Ooijevaar. De vrijwilligers kregen de prijs voor de wederopbouw nadat de molen zo goed als afbrandde op oudjaarsdag 2019.

Vrijwilliger van de Ceres worden in het zonnetje gezet na wederopbouw - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

De Noord-Hollandse Molenfederatie houdt jaarlijks een bijeenkomst, waarbij molenaars uit de hele provincie samenkomen, om over hun molens en het vak te praten. Ook de Molenprijs is een vast onderdeel van deze contactdag. Dit jaar werden de vrijwilligers van de Ceres-molen in Bovenkarspel geëerd met deze prijs. "Het is een grote waardering voor het vele werk dat wij met de restauratie gedaan hebben", aldus Ooijevaar. Afgelopen weekend werd de Molencontactdag georganiseerd in het gemeentehuis van Drechterland. De vrijwilligers van Ceres ontvingen de prijs van gedeputeerde Rosanne Kocken. Johan Ooijevaar, molenaar in Bovenkarspel, is blij met deze prijs. "Er is veel waardering voor het vele werk en de snelheid waarmee we de molen gerestaureerd hebben." Trouwerij hield prijsuitreiking bijna tegen Even leek het erop dat niet alle vrijwilligers naar de Molencontactdag in het gemeentehuis konden komen. Het feit dat zij deze prijs zouden krijgen moest voor veel mensen nog geheim blijven. Johan wist wel dat ze onderscheiden zouden worden, en overtuigde zijn collega's om met hem mee te gaan. "Ik heb ze aangespoord om toch mee te gaan. 'Je moet toch even belangstelling tonen', zei ik tegen ze", licht hij toe. "Hoewel ze besloten hadden om mee te gaan was het toch puzzelen, want wij hadden die dag een trouwerij bij de molen gepland staan. Maar uiteindelijk is het toch gelukt." Naast het samenkomen in het gemeentehuis trokken de molenaars ook met een aantal bussen richting verschillende molens in West-Friesland. Meer dan 100 molenaars keken afgelopen weekend hun ogen uit in de korenmolen Ceres. Zij wilden graag zien en weten van molenaar Johan Ooijevaar en zijn collega's hoe de restauratie tot stand is gekomen. "Dat was heel mooi om te horen van onze collega's", vertelt Ooijevaar. Vorig jaar maakte NH Nieuws een documentaire over de brand in de Ceres-molen. Deze kun je hieronder bekijken. De tekst gaat verder onder de video.

Molen Ceres in Bovenkarspel brandde op oudjaarsavond 2019 bijna volledig uit. Vuurwerk was de oorzaak van de brand bij de historische molen. Wat volgde was een intensieve restauratie, waarbij de vrijwilligers twee jaar lang bezig zijn geweest om de molen opnieuw draaiende te krijgen. Op een paar kleinigheden na, problemen die na de restauratie ontstaan zijn, is alles weer 'pico bello' in orde. Niet alleen de buitenkant van de molen, maar ook het mechanisme binnen is volledig hersteld, waardoor de Ceres weer tarwekorrels tot meel kan maken Zwart gat na restauratie Ooijevaar vertelt aan WEEFF/NH Nieuws dat zij sinds de restauratie van de Ceres-molen een beetje in een gat zijn gevallen. "Iedereen is twee jaar lang druk bezig geweest om de molen te restaureren. Zelf ben ik ook steeds drie dagen per week aan de slag gegaan", licht Ooijevaar toe. "Dat is nu allemaal weggevallen. We zijn gewoon weer op de oude voet verder gegaan." Ook voor de andere vrijwilligers vindt hij het jammer dat ze niet meer hoeven te helpen. "Het is niet anders", zegt de molenaar. "Deze mensen hebben ook alles gegeven voor de Ceres. Nu zijn ze niet meer nodig, en pakken ze andere dingen op." Zelf heeft Ooijevaar ook meer tijd om handen en kan hij zich richten op andere zaken. Zo is hij ook molenaar geworden van meelmolen de Herder in Medemblik. "Ze hebben daar tekort vrijwilligers, en nu heb ik tijd om daar iedere donderdag bij te springen."