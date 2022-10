Foto: Op dit moment zo'n 600 mensen opgevangen op Silja Europa • Heemskerk al in decemberstemming door versiering

Zo'n honderd mensen zouden er vanaf vorige week per dag met de bus naar de Silja Europa in Velsen-Noord gebracht worden. De teller staat inmiddels op ongeveer 600, laat een woordvoerder van het COA weten.

Voorlopig is elke noodopvangplek in Nederland meer dan nodig, meldde de COA-zegsman vorige week. "Het is nog erg puzzelen met plekken. In Velsen-Noord is er nu een locatie bij, maar op andere plekken sluiten er ook weer opvangplekken. Ter Apel is voorlopig nog niet ontlast. We zijn er nog niet met de extra boten in Velsen en Amsterdam."

