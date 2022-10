Vrienden en familie onthullen brug voor oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans: "Dit was onze brug"

Brug 422 in Amsterdam-Zuid heeft een nieuwe naam: de Jeroen Oerlemansbrug. Precies zes jaar geleden werd Oerlemans, een gelouwerd oorlogsfotograaf, doodgeschoten in Libië. Zondagmiddag heeft burgemeester Halsema, in het bijzijn van vrienden en nabestaanden, de brug officieel zijn naam gegeven.

Halsema stond vlak voor de onthulling stil bij het belang van het werk dat Oerlemans en andere journalisten doen. "Oerlemans zei zelf: 'de nieuwsgierigheid wint het altijd van de angst.' Nieuwsgierigheid en moed, voeg ik daar nadrukkelijk aan toe."

Gevaar

Want Oerlemans kende de gevaren. In 2012 werd hij ontvoerd in Syrië en bij een vluchtpoging neergeschoten. Hij overleefde het, en na zijn bevrijding keerde hij terug naar Amsterdam. Dit nooit meer, beloofde hij zijn gezin.

Maar de rustige klussen bleken hem niet te liggen, en algauw wilde hij weer terug naar de conflictgebieden en brandhaarden. Zijn beste maat, Joeri Boom, ging als journalist talloze keren met hem mee. En oorlog of niet, vaak viel er ook genoeg te lachen, vertelt hij. "In Uruzgan interviewde ik een sportminister, die ook bokser was. Ik was klaar, maar Jeroen tikte hem toen op de schouder en nam een bokspose aan. Stonden ze daar met z'n tweeën een potje te sparren. Echt geweldig."

Monument

In 2016 is Oerlemans in Libië als een sluipschutter hem raakt. Hoogstwaarschijnlijk was hij op slag dood. Precies zes jaar later komen vrienden en familie samen op 'zijn' brug. "Geweldig dat deze brug nu zijn naam zal dragen", zegt Boom. Hij ziet de brug als een monument voor Oerlemans. "Ik woon in Oost maar ben vaak in deze buurt, ik ben peetvader van zijn kinderen."

De keuze voor de brug over de Boerenwetering is geen toeval: het is op loopafstand van het huis waar Oerlemans woonde. Zijn kinderen en zijn vrouw, Boes Hogewind, wonen er nog steeds. "Dit was onze brug", legt Hogewind uit. "Het Beatrixpark was onze achtertuin. En nou staat zijn naam erop - voor altijd. Dus dat is heel mooi."

Herinneringen

Ook zijn kinderen zijn trots op hun vader. "Het is een hele eer", zegt de 15-jarige Yves. "Deze brug betekent zoveel voor ons. Op het zwembadje in het Beatrixpark kon je ijshockeyen, dat deden we altijd samen. Daar moet ik altijd aan denken als ik over de brug fiets."

En dat gevoel van trots overheerst. Gelukkig maar, zegt Boes. "Ja, ik ben heel blij met al die de vrolijke gezichten vandaag. Ik wilde geen tweede uitvaart. Jeroen heeft ons veel vrolijkheid gebracht. Zijn ziel en zaligheid lag in zijn werk, maar ook bij ons, thuis en bij zijn kinderen. Daar kijk ik met veel geluk en plezier op terug."