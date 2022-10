Proces tegen Gooise verdachten van geweld op Mallorca start: dit kun je deze weken verwachten

De Gooise jongeren die verdacht worden van het geweld op Mallorca staan komende twaalf dagen voor de rechter. Vandaag begint het proces over de mishandelingen, die onder meer het leven kostte van Carlo Heuvelman. Dit is wat je op de belangrijkste dagen kunt verwachten.

Later op de dag moeten verdachten Kaan B. en Daan van S. zich verantwoorden voor de rechtbank. De twee jonge Hilversummers worden verdacht van poging tot doodslag, omdat op de boulevard van El Arenal een slachtoffer tegen zijn hoofd zouden hebben geschopt. Eerder op de avond zouden ze ook betrokken zijn geweest bij het geweld voor de deur van Café De Zaak.

Gooise jongeren voor de rechter om doodslag Carlo Heuvelman op Mallorca: dit is wat we nu weten

Gooise jongeren voor de rechter om doodslag Carlo Heuvelman op Mallorca: dit is wat we nu weten

Voor zover bekend zullen de nabestaanden van Carlo Heuvelman hoe dan ook het woord nemen, zo laat hun advocaat doorschemeren. De nabestaanden van de jonge Waddinxvener hebben tot nu toe in het openbaar weinig verteld over wat ze hebben doorgemaakt het afgelopen jaar en hoe zwaar het verlies van hun zoon is. Alleen de vader van Carlo sprak er tot nu toe eenmalig over op televisie, toen hij getuigen van de zware mishandelingen emotioneel opriep zich te melden.

Of ook andere slachtoffers of vrienden van Carlo Heuvelman het woord nemen, is tot nu toe niet bekend.

Een dag later is het de beurt aan de officier van justitie voor het requisitoir. Dan wordt uitgebreid uiteengezet waar de negen Gooise jongeren precies van verdacht worden en waarom justitie de verdenkingen bewezen acht. Op dezelfde dag zal ook de strafeis tegen de negen verdachten bekend worden gemaakt.

De dagen daarna komen de advocaten van de verdachten aan het woord voor hun pleidooi.

Volgende maand: de uitspraak

Pas over meer dan een maand doet de rechtbank uitspraak in de zaken tegen de verschillende verdachten. Dat gebeurt nadat alles door de rechters nog eens uitgebreid tegen het licht is gehouden.

De uitspraak is het slotstuk van de lange rechtszaak, al kunnen alle veroordeelden nog hoger beroep aantekenen tegen hun straf.